Відлякаєте удачу та добробут. Що не можна робити 1 лютого, щоб не згрішити
Можна розгнівати святого, порушивши кілька заборон
У неділю, 1 лютого, православні віряни та греко-католики в Україні згадують мученика Трифона. Перед переходом до нового церковного календаря святого шанували в День закоханих 14 лютого.
Трифон народився III столітті у місті Апамеї, розташованому біля сучасної Туреччини. З ранніх років він вирізнявся глибокою вірою. Йому приписували дар зцілення, завдяки якому Трифон допомагав хворим і здобув повагу навколишніх.
Святий також звертав язичників у християнство, молитвами рятував людей від голоду та виганяв злих духів. Пізніше за наказом імператора Декія його схопили. Трифона піддали жорстоким тортурам, але він не зрікся своєї віри. У результаті він прийняв мученицьку смерть.
1 лютого християни звертаються з молитвами до святого і просять у нього зцілення, позбавлення від поганих думок і небесного заступництва. Також до Трифона звертаються з проханнями про щасливий шлюб та гармонійні стосунки.
Що не можна робити 1 лютого
- Ображати тварин. Вважалося, що це може відлякати удачу та добробут від дому.
- Сваритися та обманювати. Будь-які конфлікти та брехня можуть призвести до затяжних проблем у стосунках.
- Залишатися на самоті і сумувати, щоб весь рік не страждати від самотності.
- Мати справу з гострими предметами — це обіцяє лихо.
Народні прикмети 1 лютого
- Сонячний день – весна настане рано.
- Тепло — весь місяць таким буде.
- Сніг іде — провісник дощової весни.
У кого іменини 1 лютого
Сьогодні іменини відзначають Василь, Микола, Петро, Семен та Тимофій.
Свята та події 1 лютого
- Всесвітній день хіджабу (World Hijab Day)
- День Робінзона Крузо
- День темного шоколаду
- Міжнародний день білого вина "Фурмінт" (International Furmint Day)
- Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин
- Національний день свободи у США
