Відлякаєте удачу та добробут. Що не можна робити 1 лютого, щоб не згрішити

Можна розгнівати святого, порушивши кілька заборон

У неділю, 1 лютого, православні віряни та греко-католики в Україні згадують мученика Трифона. Перед переходом до нового церковного календаря святого шанували в День закоханих 14 лютого.

Трифон народився III столітті у місті Апамеї, розташованому біля сучасної Туреччини. З ранніх років він вирізнявся глибокою вірою. Йому приписували дар зцілення, завдяки якому Трифон допомагав хворим і здобув повагу навколишніх.

Святий також звертав язичників у християнство, молитвами рятував людей від голоду та виганяв злих духів. Пізніше за наказом імператора Декія його схопили. Трифона піддали жорстоким тортурам, але він не зрікся своєї віри. У результаті він прийняв мученицьку смерть.

1 лютого християни звертаються з молитвами до святого і просять у нього зцілення, позбавлення від поганих думок і небесного заступництва. Також до Трифона звертаються з проханнями про щасливий шлюб та гармонійні стосунки.

Що не можна робити 1 лютого

Ображати тварин. Вважалося, що це може відлякати удачу та добробут від дому.

Сваритися та обманювати. Будь-які конфлікти та брехня можуть призвести до затяжних проблем у стосунках.

Залишатися на самоті і сумувати, щоб весь рік не страждати від самотності.

Мати справу з гострими предметами — це обіцяє лихо.

Народні прикмети 1 лютого

Сонячний день – весна настане рано.

Тепло — весь місяць таким буде.

Сніг іде — провісник дощової весни.

У кого іменини 1 лютого

Сьогодні іменини відзначають Василь, Микола, Петро, Семен та Тимофій.

Свята та події 1 лютого

Всесвітній день хіджабу (World Hijab Day)

День Робінзона Крузо

День темного шоколаду

Міжнародний день білого вина "Фурмінт" (International Furmint Day)

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин

Національний день свободи у США

