Его видели все, кто ехал на море: этот пост ГАИ стал легендой Украины (фото)

Его построили еще в 80-х

В Васильевке Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь много лет стоит необычное здание, которое водители называют "летающей тарелкой". Его хорошо знают все, кто хотя бы раз ехал по этой дороге.

Это бывший пост ликвидированной ГАИ, построенный в 1980-х годах еще в советское время. Сооружение имеет форму НЛО и сразу привлекает внимание проезжающих мимо водителей, как написал "Телеграф".

Легендарный пост ликвидированной ГАИ: символом Васильевки

Здание было построено как служебный объект для сотрудников ГАИ. С 2015 года оно называется патрульной полицией. Его круглая форма позволяла видеть все дороги у развязки и контролировать движение транспорта из разных направлений. Со временем пост стал узнаваемым ориентиром для тех, кто ехал в сторону моря, и получил народное название "летающая тарелка".

Уникальное сооружение. Фото: modernism

Позже объект начали использовать и как туристическую локацию. Возле него проводили фестиваль "Тарелка-фест", чтобы привлечь внимание к городу Васильевке и местным достопримечательностям, в частности к усадьбе графа Попова XIX века.

Необычный пост стал символом города и одной из его визитных карточек. Он выделяется на фоне типичных советских зданий и до сих пор остается узнаваемым местом на трассе.

