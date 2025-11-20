"Пыточная на колесах". Обновленная электричка УЗ возмутила украинцев (фото, видео)

"Укрзализныця" показала модернизированный электропоезд с пандусами и пеленальными

Капитально отремонтированный киевский электропоезд "Укрзализныци" возмутил украинцев. Люди недовольны не только сиденьями и их расположением.

Как отметила пресс-служба УЗ, на видео показан 11-й капитально модернизированный электропоезд за год и 47-й с начала полномасштабного вторжения. Теперь вагоны отвечают современным стандартам, однако пользователи с этим не согласны.

В "Укрзализныце" говорят, что у киевской электрички есть: пандусы, инклюзивные зоны в вагоне, шрифт Брайля (для слабовидящих), контрастная маркировка, пеленальные столики в уборных, разъемы для зарядки гаджетов, удобные сиденья и качественное освещение. Теперь на кольцевом маршруте — исключительно модернизированные электропоезда.

Как выглядят сиденья

Обновленная киевская элекричка

В то же время пользователи сети были недовольны такими обновлениями. Ведь многие люди писали: "Они (вагоны — ред.) не удобные, если ехать долго и все места заняты ноги девать некуда, просто пытки"; "О, пыточная на колесах. Это самые неудобные вагоны. Сидишь как в банке селедок. Теснота. Коленями до ушей человека напротив достаешь. Ногой, чтобы подвинуть всех соседей, надо растолкать".

Однако были украинцы, которые наоборот довольны новыми электричками в Киеве: "Классные электрички. Регулярно пользуются".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пользователей возмутили вагоны поезда Киев-Варшава. Больше всего вопросов было к третьей полке.