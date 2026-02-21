Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, когда вводил пошлины на импорт товаров в США. Решение суда вызвало гнев президента, решившего ввести новый глобальный тариф и подписавшего указ о введении пошлин сначала в 10%, а затем и в 15% для всех стран мира.

Новые тарифы не нуждаются в одобрении Конгресса, но имеют ограниченный срок действия. Об этом сообщает BBC.

Вердикт суда

Верховный суд вынес решение против тарифов Дональда Трампа большинством в шесть голосов против трех. Три либеральных судьи — Кэтанджи Браун Джексон, Елена Каган и Соня Сотомайор, к которым присоединились три консервативных судьи — Эми Кони Барретт, Нил Горсач и Джон Робертс, проголосовали за отмену тарифов. Судьи Бретт Кавано, Сэмюэл Алито и Кларенс Томас выразили несогласие.

В решении суда говорится, что Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные пошлины на основании закона, предназначенного для случаев чрезвычайного положения в стране. В свою очередь, Высший суд постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях "не уполномочивает президента вводить пошлины".

Как отреагировал Трамп

Через несколько часов после объявления решения Трамп созвал внеплановую пресс-конференцию, на которой заявил, что глубоко разочарован решением Верховного суда, и назвал консервативных судей, проголосовавших против его тарифов, плохими республиканцами.

"Я считаю, что суд подвергся влиянию иностранных интересов. Но теперь суд предоставил мне бесспорное право запрещать ввоз в нашу страну всяческих вещей, и это право гораздо мощнее, чем многие думали", — заявил он.

Трамп сказал, что решение суда "сделало полномочия президента по регулированию торговли и вводу тарифов более мощными и четкими, а не наоборот", и добавил, что планирует воспользоваться другими методами, которые позволят ему вводить более высокие тарифы.

"Таким образом, с этого момента все тарифы, связанные с национальной безопасностью, тарифы по разделу 232 и существующие тарифы по разделу 301 остаются в силе и действуют в полном объеме. Сегодня я подпишу указ о введении 10-процентного глобального тарифа в соответствии с разделом 122 в дополнение к нашим обычным тарифам, которые уже взимаются", — заявил Трамп.

Дональд Трамп на пресс-конференции 20 февраля 2026 года. Фото Bonnie Cash/EPA

Отметим, что тарифы на основе разделов 232 и 301 имеют общую черту, играющую не в пользу Трампа. Такие решения обязательно требуют проведения предварительных расследований, которые могут занимать несколько месяцев даже по ускоренной процедуре.

Трамп также дал понять, что администрация не планирует возмещать расходы компаниям, уплатившим его тарифы в течение последнего года, поскольку Верховный суд не затронул этот вопрос в своем решении. Американский бизнес может потребовать в судах низших инстанций возвращение уже уплаченных пошлин – это почти 150 млрд долларов.

Позже в Белом доме сообщили, что президент США подписал документы о введении 10-процентной пошлины на импорт из всех стран, которая вступит в силу "почти немедленно". Отмечается, что для введения тарифов, упраздненных судом, президенту не требуется одобрение законодательного органа страны.

Новый день — новые пошлины

21 февраля Дональд Трамп сообщил, что вводит уже 15% пошлины. Он сослался на раздел 122 Закона о торговле 1974 года, позволяющий президенту вводить пошлины в размере до 15% сроком до 150 дней на импорт из всех стран без необходимости одобрения Конгресса.

Таким образом, Украина имела 10%, а стало — 15%, РФ имела 0%, стало — 15%, ЕС имел 15, столько и осталось, Индия имела 18%, а стало -15%. А для стран, таких как Бразилия, которые за что-то наказывал Трамп, могло быть 20-30-50%, а стало лишь 15%.

Дональд Трамп на пресс-конференции 20 февраля 2026 года. Фото Shawn Thew/EPA

Обвинения в узурпации власти

Это дело дошло до Верховного суда после того, как суды других инстанций признали, что Трамп превысил полномочия. Но судебный иск касался не только и не столько пошлин, сколько границ власти Трампа, которые он постоянно проверяет на прочность с момента возвращения в Белый дом на второй срок.

Более того, Дональда Трампа обвиняют в "узурпации власти". Именно с такими словами обратились к судьям две сотни членов обеих палат Конгресса.

"Пошлины — это налог на американских потребителей и бизнес, которые покупают импортные товары и комплектующие. Конгресс, а не президент, наделенный Конституцией полномочиями вводить тарифы и регулировать торговлю с иностранными государствами. В этом случае президент узурпировал конституционные полномочия Конгресса", — говорится в иске.

Верховный суд согласился с выводами конгрессменов. В результате чего и было утверждено соответствующее решение.

Здание Верховного суда США. Фото Википедия

Ранее Телеграф рассказывал, что Дональд Трамп удивил цветом галстука на Совете мира. В сети упомянули старую теорию о двух сторонах личности политика