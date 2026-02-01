Просто посреди жилых домов: где можно увидеть самое маленькое кладбище Одессы, которого нет на карте (видео)

Оно возникло на месте сахарного завода, разрушенного при взрыве на артиллерийских складах

На окраине Одессы нашли очень маленькое кладбище, о котором почти никто не знает. Его нет ни на одной карте, и оно хранит историю, связанную со старым сахарным заводом в той местности.

Его открыл блоггер Сергей Эльмира вместе с коллегами и посвятил этому месту отдельное видео на YouTube. Кладбище расположено в Сахарном поселке, на окраине города в Малиновском районе, где ныне живет около 10 тысяч человек.

История забытого места

Сахарный поселок возник на месте разрушенного сахарного завода Израиля Бродского после взрыва артиллерийских складов в 1918 году. Завод был одним из самых больших в регионе, приносил значительную прибыль и давал работу сотням людей. Для работников работали школа и больница. Именно завод дал название новому поселку в 1920-х годах.

Сахарный завод, вид изнутри. Фото: Оdesa.Оne

Разрушительные последствия взрыва на артскладах 1918 года. Фото: OdessaStory.Info

В дореволюционные годы завод сначала принадлежал Александровскому обществу, построенному в 1879 году, а затем его купил Бродский. Завод производил значительное количество сахара и вносил вклад в казенный доход. Работники получали сравнительно высокую заработную плату для того времени, что делало местность привлекательной для жизни и труда.

Сегодня Сахарный поселок активно застраивается. Появляются многоэтажные дома и новые жилые комплексы, как на свободных участках, так и вместо старых домов. Среди современной застройки расположено маленькое заброшенное кладбище на перекрестке Второго Деревообрабатывающего переулка и улицы Радиальной.

Заброшенное кладбище в Сахарном поселке Одессы. Фото Телеграф

Перекресток, где расположено старое погребение. Фото: скрин с видео

Место, где был сахарный завод на карте. Фото: скрин с видео

Кладбище давно не убирают, захоронения здесь не проводятся. Территория заросла и засорена, и неизвестно, сколько времени она еще будет оставаться в таком состоянии.

