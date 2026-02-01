Просто посеред житлових будинків: де можна побачити найменший цвинтар Одеси, якого нема на карті (відео)

Воно виникло на місці цукрового заводу, зруйнованого під час вибуху на артилерійських складах

На околиці Одеси знайшли дуже маленький цвинтар, про який майже ніхто не знає. Його немає на жодних картах, і він ховає історію, пов’язану зі старим цукровим заводом на тій місцевості.

Його відкрив блогер Сергій Ельміра разом із колегами і присвятив цьому місцю окреме відео на YouTube. Цвинтар розташований у Цукровому селищі, на околиці міста в Малиновському районі, де нині живе близько 10 тисяч людей.

Історія забутого місця

Цукрове селище виникло на місці зруйнованого цукрового заводу Ізраїля Бродського після вибуху артилерійських складів у 1918 році. Завод був одним із найбільших у регіоні, приносив значний прибуток і давав роботу сотням людей. Для працівників працювали школа та лікарня. Саме завод дав назву новому селищу в 1920-х роках.

У дореволюційні роки завод спочатку належав Олександрівському товариству, збудованому у 1879 році, а потім його купив Бродський. Завод виробляв значну кількість цукру і робив внесок у казенний дохід. Працівники отримували порівняно високу заробітну плату для того часу, що робило місцевість привабливою для життя та праці.

Сьогодні Цукрове селище активно забудовується. З’являються багатоповерхові будинки і нові житлові комплекси як на вільних ділянках, так і замість старих будинків. Серед сучасної забудови розташований маленький занедбаний цвинтар на перехресті Другого Деревообробного провулку та вулиці Радіальної.

Цвинтар давно не доглядають, поховання тут не проводяться. Територія заросла і засмічена, і невідомо, скільки часу вона ще залишатиметься у такому стані.

