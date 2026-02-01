Вкус детства: какой была сладкая "Мивина" и куда она исчезла (фото)
В Украине многие вспомнят ее вкус с легкой улыбкой
В начале 2000-х годов в Украине начали появляться новые и очень вкусные сладости — конфеты, драже, батончики, снеки, которых сейчас уже не найти. Среди них отдельно выделяется необычная линейка сладкой вермишели быстрого приготовления "Мивина" с фруктовыми вкусами.
На полках магазинов и киосков этот продукт возник неожиданно и быстро завоевал любовь детей, подростков и даже взрослых. "Телеграф" расскажет об этом необычном и вкусном продукте.
"Мивина" имела пять основных вкусов. Самыми популярными были банан, клубника и ананас, а после них — кокос и апельсин.
Многие не могли дождаться и даже не заваривали ее. Вермишель сухой прямо в пакете смешивали с вкусовыми приправами и сразу съедали с огромным удовольствием. Стоила пачка сладкой "Мивины" 30-35 копеек. Однако, следует отметить, что согласно официальным данным, средняя месячная зарплата в 2005 году составляла около 700 гривен. Сейчас никто не вспомнит, когда именно этот продукт перестал продаваться, но постепенно он исчез с полок.
Лишь в 2017 году производитель попытался возобновить продажу этой вкусности. На рынок вернулась сладкая "Мивина" со вкусами банана и клубники. Из линейки были исключены три вкуса, а дизайн упаковки выглядел совсем иначе и уже не так притягивал детские взгляды. После этого торговую марку приобрела компания компания Nestlé, и этот продукт был окончательно снят с производства.
Почему слодку "Мивину" прекратили выпускать
Официально компания Nestlé редко комментирует снятие конкретных позиций с производства. Но, вероятно, эту линейку остановили из-за низкого спроса, поскольку большинство людей покупало "Мивину" как быстрый обед, а сладкая вермишель не вписывалась в концепцию полноценной пищи. Поэтому ее продажи были значительно ниже классических вкусов. Кроме того, она имела достаточно синтетический аромат и специфический привкус масла, в котором оно обжаривалось при производстве. Также нужно учитывать, что в 2000-х годах "Мивина" была дешевой альтернативой десерту. А сегодня рынок переполнен сладостями и конкурировать с ними вермишели быстрого приготовления было бы очень сложно.
