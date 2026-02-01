Не посещайте косметолога и не занимайте деньги: что нельзя делать в Снежную Луну 2026

Этот период удачный для завершения старых дел, медитаций и творчества

В ночь с 1 на 2 февраля 2026 года Украина будет наблюдать Снежную Луну, которая достигнет пика яркости около полуночи. Этот месяц в астрономических и народных традициях называют так потому, что февраль исторически ассоциировался с сильными снегопадами и зимней суровостью, а коренные народы Северной Америки давали ему разные имена, связанные с холодом и трудностями выживания этого периода.

Спутник сойдет около 15:10, а пик полнолуний придется на ночь 2 февраля в 02:05 по Киеву. Для многих культур этот месяц символизирует границу между зимней стагнацией и предвкушением весны – время, когда природа еще суровая, но свет постепенно возвращается. Эзотерические традиции видят в нем период, когда скрытое становится очевидным, и эмоции обостряются.

Под полной Луной люди чаще делятся сильными эмоциями – от признаний до разрыва отношений. В этот день существует много запретов, которые следует соблюдать, чтобы не привлечь несчастья.

Что нельзя делать в день Снежной Луны

Отдавать или одалживать вещи

Полная Луна ассоциируется с максимальным энергетическим пиком, и в старых представлениях любая "потеря ресурса" могла означать истощение собственных запасов. В народных верованиях считается, что этим действием вы можете передать свою удачу другому человеку.

Планировать финансовые изменения или крупные покупки

Астрологи называют период полнолуния неблагоприятным для старта крупных проектов, подписания контрактов или дорогих покупок. Считается, что из-за эмоциональной нестабильности решения могут быть необдуманными.

Снежная Луна в 2024 году. Фото: Getty Images

Конфликтовать и резко выражаться

Полная Луна всегда была связана с обострением эмоций. Поэтому ссоры, сплетни или попытки "решить все напором" в этот день могут привести к эскалации, а не разрешению.

Делать некоторые бьюти процедуры

В день полные астрологи не советуют стричь волосы или ногти, делать маникюр и хирургические процедуры. Это связано с народными верованиями — считается, что эти действия могут отнять вашу удачу.

