Не відвідуйте косметолога і не позичайте гроші: що не можна робити у Сніжний Місяць 2026

Цей період вдалий для завершення старих справ, медитацій і творчості

У ніч з 1 на 2 лютого 2026 року Україна спостерігатиме Сніжний Місяць, який досягне піку яскравості близько опівночі. Цей місяць в астрономічних та народних традиціях називають так тому, що лютий історично асоціювався з сильними снігопадами та зимовою суворістю, а корінні народи Північної Америки давали йому різні імена, пов’язані з холодом і труднощами виживання цього періоду.

Супутник зійде близько 15:10, а пік повні припаде на ніч 2 лютого о 02:05 за Києвом. Для багатьох культур цей місяць символізує межу між зимовою стагнацією і передчуттям весни — час, коли природа ще сувора, але світло поступово повертається. Езотеричні традиції вбачають у ньому період, коли приховане стає явним, і емоції загострюються.

Під повним Місяцем люди частіше діляться сильними емоціями — від зізнань до розриву стосунків. В цей день існує багато заборон, яких варто дотримуватися, щоб не притягнути нещастя.

Що не можна робити у день Сніжного Місяця

Віддавати або позичати речі

Повний Місяць асоціюється з максимальним енергетичним піком, і у старих уявленнях будь-яка "втратa ресурсу" могла означати виснаження власних запасів. У народних віруваннях вважається, що цією дією ви можете передати свою удачу іншій людині.

Планувати фінансові зміни чи великі покупки

Астрологи називають період повного місяця несприятливим для старту великих проєктів, підписання контрактів чи дорогих покупок. Вважається, що через емоційну нестабільність рішення можуть бути необдуманими.

Сніжний Місяць у 2024 році. Фото: Getty Images

Конфліктувати і різко висловлюватися

Повний Місяць завжди був пов’язаний з загостренням емоцій. Тому сварки, плітки чи спроби "вирішити все напором" у цей день можуть призвести до ескалації, а не до розв’язання.

Робити деякі б'юті процедури

У день повні астрологи не радять стригти волосся чи нігті, робити манікюр та хірургічні процедури. Це пов'язано із народними віруваннями — вважається, що ці дії можуть відняти вашу удачу.

