Коли сіяти розсаду, якщо мороз і немає світла? Порада, яка врятує ваш урожай

Без електрики не можна забезпечити додаткове освітлення та обігрів для ніжних сходів. Наразі багатьом українцям самим не вистачає тепла, і генератори здатні забезпечити лише першочергові потреби. Що ж робити, щоб виростити помідори у складному сезоні 2026?

Досвідчені городники звикли вирощувати розсаду помідорів та інших овочів у себе вдома. Просто в квартирі можна облаштувати стелажі з досвітленням та обігрівом, щоб отримати хороші рослини для подальшої висадки у ґрунт.

Але що робити на початку 2026 року, в умовах відсутності чи дефіциту такої необхідної електрики? Відповідь – не поспішати.

Якщо немає можливості досвітлювати розсаду помідорів, слід дочекатися необхідної тривалості світлового дня. Приблизно з 20-х чисел березня можна висівати томати та природного освітлення їм буде цілком достатньо.

Важливо: сіяти помідори потрібно в якісний ґрунт і з кожним поливом у воду додавати добрива у найнижчій концентрації.

Розсада помідорів порадує вас, якщо все зробите правильно

Попередні прогнози синоптиків говорять про те, що весна 2026 очікується в рамках кліматичних норм без випередження або затримок. Це означає, що сіяти перець та баклажани можна в середині березня, а помідори — наприкінці березня чи навіть на початку квітня.

Примітка: насіння перцю слід перед посівом проростити, так воно швидше і рівномірніше зійде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 7 правил, як виростити міцну та здорову розсаду болгарського перцю. Також вам може бути цікаво, які квіти вже можна садити у лютому.