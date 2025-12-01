Она не всегда была Сумской: чье имя носила главная улица Харькова

Когда-то эта улица была тихой, а сейчас является сердцем города

В Харькове есть центральная улица, название которой связано с другим городом — и это не случайность. За этим названием скрывается история, которой более 300 лет.

Что же на самом деле стоит за известной Сумской, сколько раз она меняла название и переименовывалась ли вообще, написал "Телеграф".

История названия главной улицы Харькова

Центральная улица Харькова называется Сумская — и это название появилось не случайно. Именно по этому пути много лет назад пролегала дорога из города в направлении Сум, поэтому улицу так и стали называть. Сегодня это главная артерия города, хотя когда-то она была короткой, малозаселенной и застроенной в основном хозяйственными постройками.

Как выглядела Сумская

Улица возникла в конце XVII века и сначала заканчивалась на территории современной Театральной площади. Только в XIX веке Сумскую начали активно застраивать и постепенно превращать в центральную часть Харькова — здесь появились усадьбы, сады, общественные пространства. Места, где раньше были лес и старое кладбище, получили новое назначение.

Протяженность центральной улицы города

В разные периоды истории улицу даже успели переименовать — в 1919 году она некоторое время носила имя немецкого политика, адвоката и антивоенного активиста Карла Либкнехта, но уже в 1945-м ей вернули историческое название. Таким оно остается и по сей день.

Сумская уже много лет остается основной улицей в Харькове

Особенности улицы

Длина Сумской составляет около 4,2 километра. Хотя она и не самая большая в городе, однако именно здесь сосредоточена культурная и общественная жизнь Харькова. Рядом расположены Сад имени Шевченко, Центральный парк, площадь Свободы и Лесопарк — одна из крупнейших зеленых зон города.

Сад имени Шевченко и площадь Свободы в Харькове

Площадь Свободы, граничащая с Сумской, известна своей необычной формой: одна ее часть прямоугольная, другая круглая. Вместе они напоминают колбу. Это символично, ведь Харьков – студенческий город.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько раз главная улица Одессы, а именно Дерибасовская, меняла имя и почему.