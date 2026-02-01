Довжиною з двері: де розташована найкоротша вулиця світу, яку внесено до Книги рекордів (фото)

Вона існує з 1883 року

У шотландському містечку Вік є вулиця завдовжки трохи більше 2 метрів. Тут розташований один будинок із готелем та бістро, а вулиця офіційно внесена до Книги рекордів Гіннеса.

Її історія почалася в 1883 році й пов’язана з першим власником будівлі. Детальніше про її історію написало видання "Metro".

Найкоротшою вулицею світу є Ебенезер Плейс. Її довжина складає всього 2,06 метра, а вулиця внесена до Книги рекордів Гіннеса після того, як місцевий мешканець подав підтверджуючі документи. На Ебенезер Плейс розташований лише один будинок, у якому працюють готель Mackays та бістро № 1.

Чоловіки міряють довжину вулиці. Фото: Facebook

Вулиця з’явилася у 1883 році одночасно з будівлею готелю. Її найкоротша сторона фактично формує фасад будинку, а вхід до бістро виходить прямо на цю частину вулиці. Назва походить від біблійного імені Ебенезер, що означає "камінь допомоги", хоча нинішній власник готелю Мюррей Ламонт зазначає, що відвідувачі часто асоціюють її з персонажем Чарльза Діккенса — Ебенезером Скруджем.

Мюррей Ламонт додає, що вулиця постійно привертає увагу туристів, які фотографуються тут протягом усього дня та ночі. За його словами, готель завжди функціонував на цьому місці, проте у 1913 році бізнес тимчасово втратив частину доходу через закон про тверезість, який дозволяв громадам обмежувати продаж алкоголю у невеликих районах Шотландії.

Вид на вулицю. Фото: largest-smallest.info

До внесення до Книги рекордів Гіннеса Ебенезер Плейс не відзначалася на картах міста через дуже маленьку довжину. До того найкоротшою вважалася вулиця Елгін Плейс у містечку Бейкеп у Ланкаширі, довжина якої становила 5,2 метра. Вулиця офіційно отримала своє місце у Книзі рекордів у листопаді 2006 року після перевірки представником.

