NAUDI провела B2B-встречи с компаниями оборонно-промышленного комплекса Чешской Республики

Сегодня в Киеве прошли двусторонние B2B-встречи между частными украинскими и чешскими производителями оборонной продукции, организованные NAUDI. Участие в мероприятии приняли представители чешской инициативы, Ассоциации оборонной и безопасности промышленности (DSIA), Межправительственного агентства по оборонному сотрудничеству AMOS при Министерстве обороны Чехии (Чешская инициатива), а также украинских компаний-участников NAUDI.

Начали встречу глава NAUDI Сергей Пашинский и директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики Алеш Витечка (Aleš Vítečka).

Председатель NAUDI Сергей Пашинский отметил стратегическую важность развития международной кооперации в условиях полномасштабной войны и поблагодарив чешских партнеров за последовательную поддержку Украины.

"Мы рады приветствовать наших чешских друзей и партнеров, с которыми с начала полномасштабной войны выстроили тесное и результативное сотрудничество. Сегодня для Украины чрезвычайно важно не только наращивать собственное производство для нужд Сил обороны, но и развивать горизонтальные кооперационные связи с европейскими партнерами. Именно такое сотрудничество является важной составляющей усиления обороноспособности Украины и безопасности всей Европы", – отметил Сергей Пашинский.

К участникам встречи также обратился Алеш Витечка (Aleš Vítečka), который играет ключевую роль в координации поставок вооружения, боеприпасов и оборонных проектов для Украины, в частности, в рамках так называемой "чешской инициативы":

"Подобные встречи уже стали регулярной и эффективной платформой для прямой коммуникации между чешскими и украинскими оборонными компаниями. На этот раз в Киев прибыли представители чешских компаний, работающих в сфере беспилотных и антидроновых технологий, радиоэлектронной борьбы, кибербезопасности, интеграции оборонных решений и других направлений, критически важных для современного поля боя. Мы открыты к предметному сотрудничеству и заинтересованы в развитии новых совместных проектов с украинскими партнерами", — отметил Алеш Витечко.

К вступительному слову также присоединился вице-президент Ассоциации оборонной и безопасности промышленности Чехии (DSIA) и исполнительный директор компании Swordfish Ярослав Пехачек (Jaroslav Pecháček), который отметил высокий экспортный потенциал чешской оборонной промышленности и готовность к расширению сотрудничества с украинскими производителями.

"Чешская оборонная индустрия экспортно ориентирована и имеет широкие международные связи, которые могут быть полезны для развития новых форматов сотрудничества с украинскими партнерами. Мы открыты к диалогу, обмену опытом и поиску практических решений, которые будут отвечать актуальным потребностям украинского оборонно-промышленного комплекса", — подчеркнул Ярослав Пехачек.

В рамках мероприятия были проведены B2B-сессии, в ходе которых представители чешских компаний лично пообщались с украинскими производителями, обсудили возможные направления сотрудничества, обменялись контактами и обозначили перспективные форматы кооперации.

Встреча стала еще одним важным шагом в укреплении партнерства между украинским и чешским оборонно-промышленными комплексами и подтвердила высокий уровень взаимной заинтересованности в развитии совместных проектов в сфере производства, локализации, технологического обмена и интеграции современных оборонных решений.