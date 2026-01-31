Гололедица снова испытывает украинцев: есть копеечный способ не упасть на льду

Простой лайфхак за 15 гривен

Морозы вернулись вместе с гололедицей — украинцы жалуются, что привычные лайфхаки не работают и придумали способ избежать падения, который не только долговечен, но и легко монтируется на обувь. И будет стоить копейки.

Для того чтобы не скользить на ледяном асфальте нужна металлическая губка для чистки посуды. Такие скребки на маркетплейсах стоят по 15 грн/штука, если же покупать большие упаковки — цена еще ниже. Губку можно как разрезать пополам, чтобы образовались два металлических круга, так и использовать по отдельной губке для каждой ноги. Их надевают на обувь, чтобы она не скользила.

Для большего комфорта можно растянуть губку по всей длине стопы. Способ подходит для всех размеров обуви.

В комментариях к видео делятся важным уточнением — надев на обувь скребки для посуды, нужно не стоять на месте, а активно двигаться, иначе тонкая металлическая нить примерзает ко льду и рвется. Часть корреспондентов отметили, что это выглядит довольно стильно: "я не сразу поняла, я думала єто угги со стразами".

