Ельцин был президентом России в течение двух сроков

Сегодня, 22 апреля, исполняется 18 лет со дня смерти бывшего президента страны-оккупанта Бориса Ельцина. За него Россия вышла из Советского Союза, начала первую войну против Чечни и помешала мятежу против Михаила Горбачева, который был лидером СССР. Также Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кравчук подписали соглашение о лишении Украины ядерного статуса.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность первого президента России, когда он умер и где похоронили.

Что известно о Борисе Ельцине

Ельцин родился на Урале в 1931 году. В детстве жил в городе Березники в Пермской области. Учился на строительном факультете Уральского политехнического института. Так он овладел профессией инженера-строителя. Борис занимался волейболом и получил звание мастера спорта.

В 1955 году Ельцин получил работу в тресте "Уралтяжтрубстрой", где работал мастером и начальником участка. Впоследствии стал прорабом, а в 1961 году вступил в Компартию. В 1963 году стал главным инженером Свердловского домостроительного комбината.

Ельцин вступил в Компартию еще в 1961 году, фото из сети

Участие в партии позволило ему перейти в Свердловский обком КПСС, где отвечал за промышленное развитие области. В течение 9 лет Борис являлся 1-м секретарем Свердловского областного комитета КПСС.

Одно время Ельцин был секретарем ЦК КПСС и 1-м секретарем Московского городского комитета КПСС. В 1989 году Борис попал в Верховный Совет России, когда он находился в составе Советского Союза. Через год чиновник стал главой этого госоргана.

Ельцин был председателем Верховного Совета России в составе СССР, фото из сети

Ельцин пытался ввести в России экономические реформы, но не получилось из-за сопротивления руководства страны. В 1991 году в России самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению пытался свергнуть с власти тогдашнего лидера СССР Михаила Горбачева. А все из-за его планов подписать договор Союза суверенных государств, согласно которому республики получали бы определенную независимость.

Однако Ельцин выступил против мятежа, обратившись из танка к москвичам, чтобы защитить демократию. В том же году Борис был избран президентом России.

Ельцин подписывал соглашение о распаде СССР, фото Getty Images

Ельцин пытался провести политические и экономические реформы, но столкнулся с сопротивлением. Были недоразумения в вопросе принятия новой Конституции и конфликта между законодательной и исполнительной властью.

Ельцин издал указ о роспуске Верховной Рады, несмотря на то, что это нарушало действующую Конституцию. Нардепы не подчинились такому решению. Это привело к октябрьскому путчу — государственному перевороту с вооруженными столкновениями и митингами.

Ельцин распускал Верховный Совет России, фото Getty Images

Президент России привлек к перевороту армию и милицию, которым приказал стрелять по зданию Белого дома. Погибли 200 человек, а еще 500 получили ранения. В 1994 году Россия при президентстве Ельцина начала первую войну против Чечни. Также он дал приказ убить президента Чечни Джохара Дудаева.

Ельцина избрали президентом и на второй срок. Однако дефолт и экономические проблемы в России только росли. Также здоровье президента ухудшалось, так что в 1999 году он сложил полномочия. Ельцин назвал своим преемником Владимира Путина, который впоследствии стал одним из самых кровавых диктаторов в мировой истории.

Смерть и могила Бориса Ельцина

В 90-х Ельцин пережил два инфаркта, поэтому проходил лечение от ишемической болезни сердца. Ему провели несколько операций на сосудах. В 2007 году у Ельцина произошла остановка сердца из-за прогрессивной сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности. Он умер в 76 лет.

Ельцина похоронили на Новодевичьем кладбище, на участке №6 Центральной аллеи, у главного входа на кладбище. Экс-президенту России изготовили необычный памятник в виде развернутого флага страны-террориста. Мемориал сделали из кусков белого, синего и красного мрамора, воспроизводящего вражеский триколор.

Могила Бориса Ельцина, фото Getty Images

Памятник в виде триколора, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Он тоже похоронен на Новодевичьем кладбище.