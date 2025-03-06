Живёт одна в доме, заполненном фото мужа: как живет сейчас вдова Ельцина и что известно о ней

В доме, где живет вдова Ельцина, в каждой комнате висит фото ее покойного мужа

В отличие от громкой и скандальной политической жизни своего супруга, жена Бориса Ельцина, чья могила исполнена в виде флага РФ, всегда оставалась в тени. Она прошла со своим избранником весь путь — от студенческой жизни до его президентства и старости. Сейчас ей 92 и она бережет память о своем муже.

Как первая леди России (хотя этого титула не существовало), она не являлась публичной личностью. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Наине Ельцине и как она живет сейчас, спустя 18 лет после смерти мужа.

Что известно о Наине Ельцине

Наина Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года на Урале в простой семье. Она получила образование инженера-строителя в Уральском политехническом институте. Там же и состоялась судьбоносная встреча с Борисом Ельциным. В 1956 году они поженились.

В начале их союза семья жила довольно бедно в общежитии. Тогда Ельцин строил карьеру в строительстве, а затем отправился в политику. Однако Наина выбрала для себя образ домохозяйки. Она воспитывала дочерей и была в тени мужа. Даже когда Ельцин стал президентом России, его жена не была публичной личностью.

У супругов родились две дочери — Елена и Татьяна. Кстати, именно Татьяна Дяченко впоследствии стала помощницей отца и фактически влияла на его политические решения в последние годы его правления.

Где сейчас Наина Ельцина

Сейчас жизнь вдовы Ельцина сосредоточена на заботе о здоровье. Каждый день она начинает с зарядки, прогулки на свежем воздухе и скандинавской ходьбы, по словам ее внучки Марии Юмашевой.

У Наины есть собственный план количества шагов в день, который контролируют ее дочери. Если показатели не дотягивают до нормы, женщина должна исправить это в конце дня.

Также по словам внуков, Наина обожает ухаживать за растениями в саду. Она выращивает яблоки и делится ими с внуками.

После смерти Ельцина, родные предлагали ей переехать жить к ним. Однако Наина отказывалась и решила остаться дома. В доме, где живет вдова президента РФ, есть особенность. В каждой комнате всят фотографии Бориса Ельцина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о потомках Ельцина. Удивительно, почти никто из них не занимается политикой и даже никак не причастен к ней.