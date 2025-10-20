Выпустил самую узнаваемую песню, за которую отдал жизнь: история композитора Владимира Ивасюка (фото)

Жизнь известного музыканта Владимира Ивасюка была неспокойной со школы

Владимир Ивасюк — украинский композитор и автор многих известных песен, в частности "Червоной руты". Однако успех и популярность принесли ему много трудностей. Он трагически погиб, а обстоятельства его смерти до сих пор вызывают дискуссии.

Рожденный на Буковине в 1949 году, он еще школьником стал "нежелательным лицом" для советской власти, и судьба бросила его на путь, где музыка переплеталась с риском и преследованиями. О непростой судьбе известного украинца написали в OBOZ.UA.

История легендарного композитора Владимира Ивасюка

Владимир Ивасюк родился 4 марта 1949 года на Буковине в семье интеллигентов. Еще в школьные годы советская власть создавала ему препятствия: он блестяще сдал все экзамены, но не смог поступить в университет из-за инцидента с перевернутым бюстом Ленина. Вместо учебы на медицинском факультете Ивасюк начал работать на заводе, где нашел дело, которое ему нравилось — основал ансамбль "Буковинка" и дебютировал вместе с ним на киевском телевидении.

Ивасюк в студии звукозаписи и за роялем

Важным моментом в его карьере стало выступление на Театральной площади в Черновцах, когда Ивасюк исполнил "Червону руту". 13 сентября 1970 года он вместе с Еленой Кузнецовой спел песню в эфире программы "Камертон хорошего настроения", и композиция быстро обрела популярность во всем СССР: на украинском песню спели узбеки, литовцы, казахи, грузины и русские.

Песня Ивасюка "Красная рута"

Впоследствии Ивасюк начал сотрудничать с Назарием Яремчуком и Василием Зинкевичем. Вместе они создали первый украинский мюзикл "Червона рута", где главные роли исполнили София Ротару и Василий Зинкевич. Позже композитор выпустил пластинку с 12 собственными песнями в исполнении Ротару, которая получила популярность даже за пределами СССР. Однако его успех привлек внимание властей, и стал причиной зависти и неприязни.

С кем сотрудничал Ивасюк

Когда Ивасюк получил гонорар за пластинку, с ним связалось КГБ и предложило передать средства так называемому фонду мира, который занимался распространением советской пропаганды. Композитор отказался, и с тех пор его начали преследовать.

В обед 24 апреля 1979 года Ивасюку позвонили — он пошел в консерваторию и больше не вернулся домой. Семья обратилась в милицию, но поиски были формальными. Через месяц его тело нашли в лесу под Львовом. Официально советская власть объявила смерть самоубийством, однако друзья и родные сомневались: на теле были следы побоев, а в 2015 году прокурор Львовщины Роман Федык заявил, что Ивасюк был убит советской властью.

Мемориал в лесу

Похороны Ивасюка стали национальным событием: таксисты не брали денег за проезд, музыканты отказывались работать в ресторанах, а дорогу к Лычаковскому кладбищу устилали живыми цветами. Советская власть пыталась сдержать людей — угрожала людям, которые пришли попрощаться с легендой, увольнением с работы или исключением из вуза, а семье запретила ставить на могиле памятник. В течение 10 лет там был обычный крест.

Могила композитора во Львове

