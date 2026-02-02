Может грозить штраф в 30%: в каких случаях рестораны имеют право включать в чек отдельную плату за генератор

Начисление в чеке отдельной платы за генератор может быть правомерным только в исключительных случаях

В Украине заведения общественного питания, которые включают в счет дополнительную оплату за работу генератора без согласования с клиентом, нарушают действующее законодательство. Они рискуют получить штраф в 30% от стоимости заказа.

Закон обязывает предоставлять клиентам полную и понятную информацию о товаре, услуге и их цене. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала управляющий партнер, адвокат Юридической компании "Таций и Партнеры" Дарья Косинова.

"Согласно статье 14 Закона Украины "О защите прав потребителей", государство устанавливает четкие правила по взысканию любых дополнительных платежей во время торгового и других видов обслуживания. В частности, частью 8 настоящей статьи прямо запрещено устанавливать любую дополнительную (сопроводительную) плату при оплате за продукцию с использованием электронных платежных средств или устройств. Хотя норма напрямую касается плат за способ оплаты, ее общее содержание направлено на защиту потребителя от необоснованной финансовой нагрузки, не связанной с основной ценой товара или услуги", — пояснила Косинова.

Она добавила, что часть 9 статьи 14 дополнительно закрепляет недопущение перевода на потребителя расходов предприятия. Даже если они связаны с организацией его деятельности.

"Аналогично плате за телефонную связь, использование генератора является техническим и организационным средством обеспечения работы бизнеса, а не самостоятельной потребительской ценностью, если иное прямо не согласовано сторонами", — указала адвокат.

Дарья Косинова

В то же время она подчеркнула, что начисление в чеке отдельной позиции "оплата генератора" может признаваться правомерным только в исключительных случаях. Например, когда такая плата отвечает критериям самостоятельной дополнительной услуги. То есть должно быть доказано, что потребитель получает отдельную, четко идентифицированную выгоду, которая не охватывается основной услугой, и что без использования генератора предоставление соответствующей услуги было бы невозможным или существенно измененным по содержанию.

"Ключевым юридическим предохранителем является требование части 10 статьи 14 Закона Украины "О защите прав потребителей" по обязательному получению от потребителя прямого и предварительного согласия на любую дополнительную плату. Отсутствие такого согласия автоматически лишает предприятие права на взыскание соответствующего платежа независимо от его экономического обоснования или фактических расходов", — пояснила Косинова.

Она подчеркнула, что особого внимания заслуживает и форма реализации этого согласия. Ее не может заменять одностороннее указание дополнительной позиции в чеке или информирование клиента постфактум.

"Согласие должно быть получено до момента заключения договора, что в условиях розничной торговли или оказания услуг означает надлежащее информирование через меню, прайс-лист, публичную оферту или иной доступный и понятный способ. Таким образом, указание в чеке позиции "оплата генератора" может считаться правомерным только при совокупности условий: если такая плата является четко определенной дополнительной услугой, о которой потребитель был надлежащим образом информирован заранее, и на которую он дал явное согласие. В противном случае существуют основания расценивать такую ​​плату как незаконную дополнительную, что нарушает права потребителя и может стать основанием для возврата средств и применения мер ответственности к предпринимателю", — резюмировала Косинова.

Что говорят в Госпродпотребслужбе

Украинская компания по автоматизации ресторанов Poster POS, являющаяся разработчиком программы учета в системе HoReCa, со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы, пояснила, что согласно законодательству бизнес обязан предоставлять полную и понятную информацию об услугах и их цене. Если в чеке появляется отдельная строка "услуга – генератор" без фактического ее заказа, это может считаться навязыванием дополнительной платной услуги или вводом потребителя в заблуждение.

Чтобы избежать нарушения, заведение должно предварительно предупреждать гостей, что расходы на генератор уже включены в стоимость блюд или напитков. Ведь в большинстве случаев затраты на работу генератора (топливо, электроэнергию, техническое обслуживание) являются хозяйственными затратами ресторана и логично учитывать их в цене продукции, а не добавлять отдельно.

Какое наказание предусмотрено за нарушение

"Если заведение не предупреждает клиентов о дополнительной оплате, оно может получить штраф: до 30% стоимости проданных товаров или услуг, но не менее пяти не облагаемых налогом минимумов (не менее 85 грн)", — пояснили в Госпродпотребслужбе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что магазины и кафе в Украине вкладывают значительные суммы в генераторы, что может стоить им в дополнительных 20 тысяч гривен расходов.