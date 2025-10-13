Вкус юности: почему закрылись популярные рестораны "Молодость" в Харькове и Одессе

Кафе-бары франшизы "Молодость" закрылись навсегда в Одессе и Харькове

В конце 2024 года практически одновременно в Одессе и Харькове закрылись рестораны "Молодость". Оба входили в сеть заведений Алекса Купера.

Харьковская "Молодость", как писал ресурс Kharkiv Todау, открылся в 2021 году на первом этаже Центрального универмага на площади Павловской. До полномасштабного вторжения ресторан работал круглосуточно.

"Молодость" в Харькове

Интерьер ресторана переносил посетителей во времена 90-х годов прошлого века, с хрустальными люстрами, диванами и играми на приставках. Частью интерьера заведения был автобус ПАЗ-672, в котором размещались несколько столиков.

Автобус, интегрированный в интерьер

Меню, как отмечалось, было достаточно простое и домашнее. Здесь можно было сравнительно дешево попробовать блюда, которые напомнили бы детство и юношеские годы.

Последняя вечеринка в "Молодости" прошла 31 декабря. На прощальном ужине ресторан предлагал:

• Мамин борщ

• Запеченные пельмени с творогом

• Котлета по-киевски с картофельным пюре

• Чебуреки с мясом

• Картофель для мажоров

• Салат Такой крабовый

• Вафельный торт

Меню ресторана

Кроме того, в общепите поделились интересной информацией, сколько всего было съедено и выпито посетителями за время работы заведения.

Количество посетителей ресторана

Популярные блюда

Количество съеденного в ресторане

В ресторане съели почти 11 тысяч порций пельменей

Количество выпитого пива

"Молодость" в Одессе

Одесская "Молодость"

Круглосуточное кафе "Молодость" в Одессе располагалась на улице Грецкая. Оно позиционировалось как уникальное место с вкусной едой и напитками, и без кальяна.

"Молодость" в Одессе

В этой "Молодости", как писал ресурс namori, было три этажа, с баром и "лаунжем". В ней подавали салат оливье, чай приносили в термосах, а борщ — в ковшиках.

За восемь лет работники заведения приняли почти 1 000 000 гостей, приготовили около 42 тонн оливье, пожарили 50 000 чебуреков, разлили 300 000 литров коктейлей.

"За это время "Молодость", ее владельцы и гости повзрослели. Поэтому пришло время изменить формат", – комментировали в команде заведения изданию Village причины закрытия ресторана.

Киевская "Молодость"

Филиал "Молодости" был открыт в Киеве в 2019 году рестораторами Алексом Купером и Михаилом Бейлиным. Заведение размещается в бывшем здании завода "Арсенал" на улице Князей Острожских, 8.

"Молодость" в Киеве

Меню и эстетика ресторана на площади 470 кв.м. сохранилась — с отсылкой на 90-е и различными раритетами из тех времен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как как выглядела и где была первая "Пузата хата" в Украине.