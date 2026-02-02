Може загрожувати штраф у 30%: в яких випадках ресторани мають право включати в чек окрему плату за генератор

Нарахування в чеку окремої плати за генератор може бути правомірним лише у виняткових випадках

В Україні заклади громадського харчування, які включають в рахунок додаткову оплату за роботу генератора без узгодження з клієнтом, порушують чинне законодавство. Вони ризикують отримати штраф у 30% від вартості замовлення.

Закон зобов’язує надавати клієнтам повну та зрозумілу інформацію про товар, послугу та їхню ціну. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла керуючий партнер, адвокат Юридичної компанії "Тацій і Партнери" Дарина Косінова.

Що каже законодавство

"Відповідно до статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів", держава встановлює чіткі правила щодо стягнення будь-яких додаткових платежів під час торговельного та інших видів обслуговування. Зокрема, частиною 8 цієї статті прямо заборонено встановлювати будь-яку додаткову (супровідну) плату під час здійснення оплати за продукцію з використанням електронних платіжних засобів або пристроїв. Хоча норма безпосередньо стосується плат за спосіб оплати, її загальний зміст спрямований на захист споживача від необґрунтованого фінансового навантаження, не пов’язаного з основною ціною товару чи послуги", — пояснила Косінова.

Вона додала, що частина 9 статті 14 додатково закріплює недопущення перекладання на споживача витрат суб’єкта господарювання. Навіть, якщо вони пов’язані з організацією їх діяльності.

"Аналогічно до плати за телефонний зв’язок, використання генератора є технічним та організаційним засобом забезпечення роботи бізнесу, а не самостійною споживчою цінністю, якщо інше прямо не погоджено сторонами", — вказала адвокат.

Дарина Косінова

Водночас, вона наголосила, що нарахування в чеку окремої позиції "оплата генератора" може визнаватися правомірним лише у виняткових випадках. Наприклад, коли така плата відповідає критеріям самостійної додаткової послуги. Тобто, має бути доведено, що споживач отримує окрему, чітко ідентифіковану вигоду, яка не охоплюється основною послугою, та що без використання генератора надання відповідної послуги було б неможливим або істотно зміненим за змістом.

"Ключовим юридичним запобіжником є вимога частини 10 статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" щодо обов’язкового отримання від споживача прямої та попередньої згоди на будь-яку додаткову плату. Відсутність такої згоди автоматично позбавляє суб’єкта господарювання права на стягнення відповідного платежу незалежно від його економічного обґрунтування чи фактичних витрат", — пояснила Косінова.

Вона підкреслила, що окремої уваги заслуговує і форма реалізації цієї згоди. Її не може замінювати одностороннє зазначення додаткової позиції в чеку або інформування клієнта постфактум.

"Згода має бути отримана до моменту укладення договору, що в умовах роздрібної торгівлі або надання послуг означає належне інформування через меню, прайс-лист, публічну оферту або інший доступний і зрозумілий спосіб. Таким чином, зазначення в чеку позиції "оплата генератора" може вважатися правомірним лише за сукупності умов: якщо така плата є чітко визначеною додатковою послугою, про яку споживача було належним чином поінформовано заздалегідь, і на яку він надав явну згоду. У протилежному випадку існують підстави розцінювати таку плату як незаконну додаткову, що порушує права споживача та може стати підставою для повернення коштів і застосування заходів відповідальності до підприємця", — резюмувала Косінова.

Що кажуть в Держпродспоживслужбі

Українська компанія з автоматизації ресторанів Poster POS, яка є розробником програми обліку в системі HoReCa, з посиланням на інформацію Держпродспоживслужби, пояснила, що згідно з законодавством бізнес зобов’язаний надавати повну та зрозумілу інформацію про послуги і їхню ціну. Якщо в чеку з’являється окремий рядок "послуга – генератор" без фактичного її замовлення такої, це може вважатися нав’язуванням додаткової платної послуги або введенням споживача в оману.

Щоб уникнути порушення, заклад має заздалегідь попереджати гостей, що витрати на генератор вже включені у вартість страв чи напоїв. Адже у більшості випадків витрати на роботу генератора (паливо, електроенергію, технічне обслуговування) є господарськими витратами ресторану, і логічно враховувати їх в ціні продукції, а не додавати окремо.

Яке покарання передбачене за порушення

"Якщо заклад не попереджає клієнтів про додаткову оплату, він може отримати штраф: до 30% вартості проданих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів (не менше 85 грн)", — пояснили в Держпродспоживслужбі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що магазини та кафе в Україні вкладають значні суми в генератори, що може коштувати їм в додаткові 20 тисяч гривень витрат.