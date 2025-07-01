Столик на четырех и бар. Как выглядят уникальные вагоны-рестораны "Укрзализныци" (фото)

Они, словно из ретро-фильма

У "Укрзализныци" есть немало интересных и уникальных вагонов, среди которых есть даже вагон-ресторан. Их обычно добавляли на некоторые крупные рейсы, к примеру, Николаев-Рахов.

"Телеграф" покажет, как выглядят вагоны-рестораны УЗ и что у них особенного. Заметим, что с начала полномасштабного вторжения железнодорожная компания убрала вагоны из международных рейсов из соображений безопасности.

Вагон-ресторан "Укрзализныци"

Кроковский вагоностроительный завод (КВСЗ) производил два типа вагонов-ресторанов. Один более современный с соответствующим интерьером, а другой — менее современный.

К более современному варианту можно отнести вагон-ресторан мод. 61-779Р. Он предназначен для обеспечения горячим питанием пассажиров поезда по заказам. Этот вагон может присоединяться к составу и курсировать со скоростью движения до 160 км/ч.

На фото видно, что этот вагон-ресторан выполнен в бежево-коричневом цвете. Имеет столики и по четыре сиденья возле них. Также есть бар с двумя стульями. Отдельно следует отметить кухню, где готовят блюда для пассажиров. Заметим, что наполнение меню зависит не только от сезона, но и от длительности рейса.

Бар в вагоне-ресторане

Кухня в вагоне-ресторане

Также есть вагон-ресторан 61-779Е1. Он более стар и выглядит довольно интересно, словно из как-то ретро-фильма. Здесь столы застелены скатертями, а на них стоят вазы с цветами. У каждого стола по четыре места. Есть маленький бар.

Столик в вагоне-ресторане

Отметим, что в поездах "Укрзализныци" сейчас нет классических вагонов-ресторанов или вагонов-буфетов. Только поезда Intercity и Intercity+ оборудованы бортовыми кафе-вагонами, работающими по принципу самообслуживания или с обслуживанием в купе.

Добавим, что до карантина в 2020 году "Укрзализныця" имела вагоны-рестораны в составе некоторых поездов, таких как Одесса-Москва (№ 24/23) и Николаев-Рахов (№ 133/134), а также вагоны-буфеты в ночных экспрессах № 17/18 "Мрія" (Харьков – Трускавец) и № 21/22 (Харьков–Трускавец).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые поезда в Украине имеют необычные вагоны-купе.