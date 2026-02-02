В нем живет более 25 тыс. человек: что известно о самой большой деревне Украины (фото)
Ей уже более 500 лет
Софиевская Борщаговка является крупнейшим селом Украины с населением почти 26 тысяч человек. Оно сочетает в себе современную инфраструктуру и выгодное расположение под Киевом.
Здесь активно строят новые жилые кварталы, работают магазины, учреждения услуг и учебные заведения. Софиевская Борщаговка имеет транспортное сообщение с Киевом и соседними населенными пунктами. Поэтому оно совсем не похоже на село. Подробнее о нем написал "Телеграф".
Село основано в 1497 году. Его название происходит от Софийского монастыря, которому эти земли принадлежали. В разные периоды Софиевскую Борщаговку также знали под названиями Мильковщина и Праведницкая земля.
Площадь Софиевской Борщаговки составляет 4,56 квадратных километра. По территории села протекает река Борщаговка.
Архитектура села
В селе работают учебные заведения. В частности, действует Софиевско-Борщаговская специализированная общеобразовательная школа, где ученики углубленно изучают английский язык и могут выбрать вторую иностранный.
На территории Софиевской Борщаговки действуют храмы разных религиозных общин. Среди них православные церкви, протестантские общины, баптистские и пятидесятнические церкви, а также Киевский украинский храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, построенный в 2010 году.
