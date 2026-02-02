У ньому живе понад 25 тис. осіб: що відомо про найбільше село України (фото)

Йому вже понад 500 років

Софіївська Борщагівка є найбільшим селом України з населенням майже 26 тисяч людей. Воно поєднує сучасну інфраструктуру та вигідне розташування під Києвом.

Тут активно зводять нові житлові квартали, працюють магазини, заклади послуг та навчальні установи. Софіївська Борщагівка має транспортне сполучення з Києвом і сусідніми населеними пунктами. Тому воно зовсім не схоже на село. Детальніше про нього написав "Телеграф".

Село засноване у 1497 році. Його назва походить від Софійського монастиря, якому ці землі належали. У різні періоди Софіївську Борщагівку також знали під назвами Мильківщина та Праведніцька земля.

Площа Софіївської Борщагівки становить 4,56 квадратного кілометра. Через територію села протікає річка Борщагівка.

Архітектура села

У селі працюють заклади освіти. Зокрема, діє Софіївсько-Борщагівська спеціалізована загальноосвітня школа, де учні поглиблено вивчають англійську мову та можуть обрати другу іноземну.

На території Софіївської Борщагівки діють храми різних релігійних громад. Серед них — православні церкви, протестантські громади, баптистські та п’ятидесятницькі церкви, а також Київський український храм Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, збудований у 2010 році.

