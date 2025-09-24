Не будут портиться всю зиму: простой лайфхак, как хранить фрукты и ягоды долго
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Чтобы урожай долго сохранялся, приготовьте из него компот
Сейчас идет период подготовки урожая для хранения, чтобы наслаждаться витаминами до следующего сезона. Есть один простой способ хранения фруктов и ягод, чтобы они быстро не испортились.
В тиктоке завирусилось видео о том, как долго хранить фрукты и ягоды и наслаждаться ими всю зиму. Для этого можно приготовить из них компот. Нужно наполнить плодами несколько банок примерно на треть, а для более насыщенного вкуса – наполовину.
Параллельно нужно вскипятить воду, добавив сахар в пропорции 1 стакан на 3 литра. Наливаем кипяток в емкости практически до самого верха. Еще один вариант – сразу насыпать стакан сахара в каждую банку. Важно плотно закрыть компоты крышками с помощью машинки-ключа.
После этого следует перевернуть компоты и укутать их плотным материалом, например пледом. Ждем, пока они остынут. Тогда можно переносить банки в подвал или кладовку для длительного хранения.
Недавно "Телеграф" рассказывал, как лучше хранить картофель, чтобы он быстро не сгнил. Есть некоторые ошибки, которые допускают многие люди.