Не будут портиться всю зиму: простой лайфхак, как хранить фрукты и ягоды долго

Чтобы урожай долго сохранялся, приготовьте из него компот

Сейчас идет период подготовки урожая для хранения, чтобы наслаждаться витаминами до следующего сезона. Есть один простой способ хранения фруктов и ягод, чтобы они быстро не испортились.

В тиктоке завирусилось видео о том, как долго хранить фрукты и ягоды и наслаждаться ими всю зиму. Для этого можно приготовить из них компот. Нужно наполнить плодами несколько банок примерно на треть, а для более насыщенного вкуса – наполовину.

Наполните банки фруктами и ягодами наполовину, скриншот из тиктока

Параллельно нужно вскипятить воду, добавив сахар в пропорции 1 стакан на 3 литра. Наливаем кипяток в емкости практически до самого верха. Еще один вариант – сразу насыпать стакан сахара в каждую банку. Важно плотно закрыть компоты крышками с помощью машинки-ключа.

Насыпьте сахар в воду, скриншот из тиктока

Налейте воду в банки, скриншот из тиктока

Закрываем компоты машинкой-ключом, скриншот из тиктока

После этого следует перевернуть компоты и укутать их плотным материалом, например пледом. Ждем, пока они остынут. Тогда можно переносить банки в подвал или кладовку для длительного хранения.

Компоты нужно окутать плотным материалом, скриншот из тиктока

Недавно "Телеграф" рассказывал, как лучше хранить картофель, чтобы он быстро не сгнил. Есть некоторые ошибки, которые допускают многие люди.