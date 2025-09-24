Укр

Не будут портиться всю зиму: простой лайфхак, как хранить фрукты и ягоды долго

Виктория Козар
Хранение урожая фруктов и ягод на зиму
Хранение урожая фруктов и ягод на зиму. Фото Коллаж "Телеграфа" / Freepik

Чтобы урожай долго сохранялся, приготовьте из него компот

Сейчас идет период подготовки урожая для хранения, чтобы наслаждаться витаминами до следующего сезона. Есть один простой способ хранения фруктов и ягод, чтобы они быстро не испортились.

В тиктоке завирусилось видео о том, как долго хранить фрукты и ягоды и наслаждаться ими всю зиму. Для этого можно приготовить из них компот. Нужно наполнить плодами несколько банок примерно на треть, а для более насыщенного вкуса – наполовину.

Как хранить фрукты и ягоды
Наполните банки фруктами и ягодами наполовину, скриншот из тиктока

Параллельно нужно вскипятить воду, добавив сахар в пропорции 1 стакан на 3 литра. Наливаем кипяток в емкости практически до самого верха. Еще один вариант – сразу насыпать стакан сахара в каждую банку. Важно плотно закрыть компоты крышками с помощью машинки-ключа.

Как приготовить компот из фруктов и ягод
Насыпьте сахар в воду, скриншот из тиктока
Приготовление компота на зиму
Налейте воду в банки, скриншот из тиктока
Закрытие компотов на зиму
Закрываем компоты машинкой-ключом, скриншот из тиктока

После этого следует перевернуть компоты и укутать их плотным материалом, например пледом. Ждем, пока они остынут. Тогда можно переносить банки в подвал или кладовку для длительного хранения.

Хранение фруктов и ягод на зиму
Компоты нужно окутать плотным материалом, скриншот из тиктока

Недавно "Телеграф" рассказывал, как лучше хранить картофель, чтобы он быстро не сгнил. Есть некоторые ошибки, которые допускают многие люди.

