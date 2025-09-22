Будете есть до весны: как сохранить урожай яблок почти за бесплатно

Подготовьте фрукты до хранения по этому простому рецепту

Щедрые лето и осень одарили украинцев яблоками — сочными, ароматными, разных сортов, из которых можно приготовить вкусные блюда, к примеру популярный в стране тертый пирог или даже яблочный сироп. Но собрать урожай — это всего полдела. Главная задача хозяев – сохранить его так, чтобы свежие яблоки радовали не только сейчас, но и зимой, и даже весной.

Хранить фрукты без холодильников достаточно просто — главное знать несколько простых и почти бесплатных уловок. Одним из них поделились в блоге Gs Packer в Фейсбуке. Следует начать с подготовки яблок к хранению, а это нужно сделать благодаря использованию рецепта моченых яблок в банках.

Как сохранить яблока до весны: простой лайфхак

Крепкие яблоки, желательно поздних зимних сортов, нужно сложить в 3-х литровые банки, залить холодной водой, насыпать 3 ложки соли, 3 ложки сахара, положить пару лавровых листиков, а также можно гвоздичку. Закрыть крышками и хорошо потрясти, чтобы соль и сахар растворились. Оставить на неделю при комнатной температуре, а затем унести в холодный подвал. Буквально через месяц яблоки будут готовы, и хранить их можно будет всю зиму — аж до весны.

Следует сказать, что они могут стать идеальной закуской или дополнением к блюдам. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить моченые яблоки.