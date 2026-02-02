Пережил оккупацию и пожар, а теперь страдает от атак РФ: как возник Конный рынок в Харькове (фото)

Даже не все местные жители знают, почему он так называется

В понедельник, 2 февраля, россияне атаковали дронами Конный рынок в Харькове. Там пострадали два человека. Повреждены остановка общественного транспорта, фасад и окна торговых павильонов.

"Телеграф" решил рассказать о рынке, не одно столетие занимавшем важное место в жизни города. Между тем, даже не все харьковчане знают, почему он так называется.

Почему Конный рынок в Харькове так называется

Конный рынок в Харькове возник в начале XIX века и изначально был тесно связан с городской ярмарочной традицией. В 1816 году торговлю лошадьми перенесли с Михайловской площади, где тогда проходила Крещенская ярмарка, на бывший выгон за пределами плотной застройки. Сегодня это пространство известно как площадь Защитников Украины. Именно специализация на торговле лошадьми закрепила за новым местом название Конного рынка.

Крещенская ярмарка в Харькове

Выбор этой территории оказался практичным и продуманным. Неподалеку располагался ипподром, что делало район удобным для коневодов, перекупщиков и покупателей. Рынок быстро стал важной частью городской экономики, а прилегающая местность начала активно осваиваться и застраиваться, превращаясь в один из заметных торговых узлов Харькова.

Ипподром

Завод сельхозмашин и конка

Во второй половине XIX века облик района начал меняться. В 1879–1882 годах на месте бывших лошадиных бегов появился завод Гельфериха, выпускавший сельскохозяйственные машины — от конных и паровых молотарок до сеялок и жаток. Предприятие заняло участок между Конным переулком и площадью, фактически сформировав промышленное окружение рынка. Сегодня на этой территории размещается Академия Национальной гвардии Украины, но промышленное прошлое продолжает оставаться важной частью исторического слоя района.

Конная площадь

Развитие торговли на Конном рынке во многом поддержала транспортная инфраструктура. В 1883 году сюда провели конную железную дорогу, а уже через два года для нее построили специальное депо. Это упростило доставку товаров и сделало рынок более доступным для жителей разных частей города, усилив его значение как одного из ключевых торговых пространств Харькова.

Реконструкция и переименования

К концу XIX века рынок потребовал обновления. В 1895 году началась его перестройка: торговля на тот момент концентрировалась ближе к улице Молочной, однако торговые ряды постепенно перенесли дальше вглубь площади. Эти изменения позволили упорядочить торговлю и приспособить рынок к растущему потоку посетителей.

В XX веке Конная площадь не раз меняла свое название, отражая политические и идеологические сдвиги эпохи. 4 июня 1925 года ее переименовали в площадь Восстания в связи с 20-летием революции 1905 года, а в 1936–1954 годах она носила имя Декабрьского восстания. Современное название — площадь Защитников Украины — было утверждено уже в 2016 году, став частью процесса переосмысления городской топонимики.

Вторая мировая и послевоенное время

Даже в самые тяжелые периоды истории рынок продолжал выполнять свою функцию. Торговля здесь велась и во время немецкой оккупации Харькова, несмотря на то что в ходе боев 1941 года большинство рыночных построек было уничтожено пожаром. Это подчеркивает устойчивость торговой традиции и ее важность для городской жизни.

Новый этап развития пришелся на советское время. В 1967 году на территории рынка открылись крупный торговый зал на тысячу мест, столовая и гостиница "Дом колхозника", рассчитанная на сто койко-мест. Комплекс задумывался как современный торгово-бытовой центр, обслуживавший не только горожан, но и приезжих из сельских районов.

Конный рынок

Последняя масштабная реконструкция Конного рынка была проведена накануне чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Обновление инфраструктуры стало попыткой вписать историческое торговое пространство в современный городской контекст, сохранив при этом его многолетнюю роль в жизни Харькова.

Так выглядит Конный рынок в наши дни

