Самая известная шашлычная Харькова. Что произошло с культовым заведением (фото)

Харьковчане до сих пор вспоминают это место с теплом

В Харькове в советские времена работало немало культовых заведений, которые помнят до сих пор. К ним относится и шашлычная "Арарат".

"Телеграф" расскажет, почему это заведение стало популярным и что на его месте сейчас. Заметим, что точная дата открытия или закрытия шашлычной неизвестны, но находилась она на Университетской улице, 22.

По словам пользователей из сети, шашлычная "Арарат" была популярна в 80-е годы. Она привлекала людей не только простым меню с разными видами шашлыка и пива, но и ценами. Здесь любили проводить вечера не только семьи с детьми, но и студенты. Особенно летом, когда можно было заказать вкусненькое с собой.

Паб "Green Duck Pub" на месте шашлычной "Арарт" в Харькове

Даже до сих пор харьковчане с теплом вспоминают это заведение: "В советское время, на месте этого ресторана на Университетской улице, находилась шикарная, в то время шашлычная. Восточная кухня была на высоте!"

Сейчас же на месте известной шашлычной работает паб "Green Duck Pub". Здесь подают легкие и современные блюда типа бургеров, закусок к пиву и алкогольные напитки.

