Там провозглашали советскую Украину: что известно о Майдане Конституции в Харькове и как он назывался раньше
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Майдан Конституции пережил имперские времена, советское господство, войну и декоммунизацию
Площадь Конституции в Харькове – самая древняя площадь города. Именно на ней происходили важные события и преобразования — от оборонной крепости и по сей день.
Первое название площади – Ярмарковая. Именно на площади возле Харьковской крепости проходила Успенская ярмарка. Когда построили Николаевский собор, площадь переименовали в честь него — Николаевская. Но, несмотря на близость к церкви, здесь бурлила культурная и торговая жизнь.
Когда крепость снесли и разровняли, образовалось немало места и в XIX веке площадь превращается в административный центр. Построили здание Городской думы, банки, гостиницы, доходные дома.
Также построили здание Дворянского собрания, на открытие которого приехал российский император Александр 1. Во время становления СССР, после оккупации Харькова советскими войсками в доме Дворянского собрания началось Первое Всеукраинское собрание Советов — именно здесь Украину провозгласили частью Советского союза. С 1919 года по 1975 год площадь носила фамилию члена обкома Донецко-Криворожской Советской республики, участвовавшего в установлении советской власти в Харькове Моисея Тевелева.
После установления советского владычества в Городской думе разместился городской совет, а в здании Дворянского собрания — Всеукраинский ЦИК. С 1919 года по 1934 год Харьков выполнял роль столицы Украины — советская власть боялась возвращать столицу в Киев. Но в Харькове старого образца им было тесно — в быстром темпе построили здание Госпрома и новую центральную площадь — современную площадь Свободы.
На короткое время немецкой оккупации площадь снова стала Николаевской. Но с освобождением от немцев название вернули. В 1975 году в память о провозглашении УССР площадь переименовали в Советской Украины.
Современное название – Майдан Конституции площадь получила в 1996 году. В 2011–2012 годах площадь обновилась: демонтировали советский монумент, установили памятник Независимости "Летящая Украина", изменили пространственную организацию.
Во время полномасштабного вторжения часть исторических построек пострадала от обстрелов — Дворец труда, Братский дом Успенского собора и сооружения городского совета.
Путаница с названиями
Отметим, что как площадь Конституции чаще всего воспринимается пространство возле памятника Независимости, сама площадь на самом деле удлинена и охватывает простор от известного места встреч "градусника" и начала улицы Сумской до перекрестка с Армянским переулком и Павловской площадью в сторону харьковского Подола.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что улица Сумская одна из старейших в Харькове. Она несколько раз меняла название.