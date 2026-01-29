Там провозглашали советскую Украину: что известно о Майдане Конституции в Харькове и как он назывался раньше

Майдан Конституции пережил имперские времена, советское господство, войну и декоммунизацию

Площадь Конституции в Харькове – самая древняя площадь города. Именно на ней происходили важные события и преобразования — от оборонной крепости и по сей день.

Первое название площади – Ярмарковая. Именно на площади возле Харьковской крепости проходила Успенская ярмарка. Когда построили Николаевский собор, площадь переименовали в честь него — Николаевская. Но, несмотря на близость к церкви, здесь бурлила культурная и торговая жизнь.

Николаевская площадь. Справа Николаевский собор, который разрушили в 1930 году и проложили трамвайные пути

Когда крепость снесли и разровняли, образовалось немало места и в XIX веке площадь превращается в административный центр. Построили здание Городской думы, банки, гостиницы, доходные дома.

Волжско-камский банк. Магазин "Садоводство И. Кабештова". Фото из "Иллюстрированного приложения" к газете "Южный край" с декабря 1908 года

Также построили здание Дворянского собрания, на открытие которого приехал российский император Александр 1. Во время становления СССР, после оккупации Харькова советскими войсками в доме Дворянского собрания началось Первое Всеукраинское собрание Советов — именно здесь Украину провозгласили частью Советского союза. С 1919 года по 1975 год площадь носила фамилию члена обкома Донецко-Криворожской Советской республики, участвовавшего в установлении советской власти в Харькове Моисея Тевелева.

Дом Дворянского собрания был сильно поврежден во Второй мировой и снесен в 50-х годах

После установления советского владычества в Городской думе разместился городской совет, а в здании Дворянского собрания — Всеукраинский ЦИК. С 1919 года по 1934 год Харьков выполнял роль столицы Украины — советская власть боялась возвращать столицу в Киев. Но в Харькове старого образца им было тесно — в быстром темпе построили здание Госпрома и новую центральную площадь — современную площадь Свободы.

На короткое время немецкой оккупации площадь снова стала Николаевской. Но с освобождением от немцев название вернули. В 1975 году в память о провозглашении УССР площадь переименовали в Советской Украины.

Современное название – Майдан Конституции площадь получила в 1996 году. В 2011–2012 годах площадь обновилась: демонтировали советский монумент, установили памятник Независимости "Летящая Украина", изменили пространственную организацию.

Демонтаж монумента в честь провозглашения Советской власти в Украине, начало сентября 2011/ Википедия

Площадь Конституции у выхода из метро "Исторический музей"

Во время полномасштабного вторжения часть исторических построек пострадала от обстрелов — Дворец труда, Братский дом Успенского собора и сооружения городского совета.

Путаница с названиями

Сквер возле Исторического музея на Майдане Конституции/ Фото: travels.in.ua

Отметим, что как площадь Конституции чаще всего воспринимается пространство возле памятника Независимости, сама площадь на самом деле удлинена и охватывает простор от известного места встреч "градусника" и начала улицы Сумской до перекрестка с Армянским переулком и Павловской площадью в сторону харьковского Подола.

