Ругательство из прошлого: как украинцы раньше называли ленивых и непутёвых

В украинском языке существует интересное старинное ругательное слово — "лайдак". Сейчас его уже никто не использует, но раньше часто использовали в литературе и в быту.

Этот термин использовался для обозначения ленивого, непутёвого человека, того, кто уклоняется от работы и не выполняет своих обязанностей. Также иногда так могли назівать называли бедного, беспризорного человека, бродягу.

В литературе:

"Я лайдак. Пропив усе до нитки. І полотно пропив (Василь Стефаник)"

"Увійшло в хату оце пиховате цабе, розсілося- і давай хизуватися.. — Чому голови не хилиш, лайдако! Падай на коліна, старий собако! (Олександр Ковінька)"

"Де воно на нашу голову взялося – лайдак лайдаком, тільки що при шаблі та королівській грамоті. (Юрій Логвин)"

"А ти, лайдаку якийсь, тобі що до Палагни, не маєш своєї жони? (Михайло Коцюбинський)"

"Неробою – ще куди не йшло. І лайдаком, і волоцюгою – теж нехай собі обзивають, якщо вже їм так хочеться. А ось гайдамакою обзиваться негоже! (Іван Андрусяк)".

Происхождение слова "лайдак" может быть связано с древнеславянскими и тюркскими корнями. То есть, оно может иметь общее происхождение с глаголом "лайдати" — слоняться без дела, вести беспутную жизнь. К слову, на сегодншний день в некоторых украинских регионах все еще используют похожите слова — "лайдакувати", "лайдацтво".

Слово "лайдак". Сгенерировано ИИ / "Телеграф"

К слову, в польском языке есть похожее не звучанию слово — "łajdak" (негодяй, отброс). Это может говорить о взаимовлиянии или общем происхождении в пределах центральноевропейского языкового пространства.

