В "АТБ" обвалятся цены на популярные продукты. На чем можно сэкономить ко Дню влюбленных

Татьяна Крутякова
Акции в "АТБ" Новость обновлена 03 февраля 2026, 15:23
Акции в "АТБ". Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторые позиции дешевле на 400 грн

В магазинах "АТБ" с 4 февраля стартуют скидки ко Дню влюбленных. Приобретя товары по акции, можно сэкономить немалую сумму денег.

"Телеграф" расскажет, на какие продукты будет снижена цена с 4 февраля по 10 февраля. Заметим, что при наличии карты АТБ скидки могут быть на несколько процентов больше.

Какие товары будут на скидках в "АТБ"

  • Конфеты Roshen "Assortment" 145 г — 94,90 вместо 179 грн, скидка 47%.
  • Шоколадки "Милка" 90 г — вместо 88,90 грн цена составит 51,50, скидка 42%
  • Кофе и напитки Jacobs будут на скидках в 42%. На некоторых позициях можно сэкономить до 400 грн.
  • Колбаса "Шинковая" от "Мясной лавки" 500 г будет стоить 137,90 вместо 229 грн. Скидка 40%.
  • Молоко "Яготинское" 2,5%, 870 г со скидкой в 30% будет стоить 40,50 грн, а без акции — 57 грн.
  • Пельмени "Три медведя" — цена будет снижена на 35-40%. Можно сэкономить более 100 грн.

Еще больше акций ищите на фото ниже. Заметим, что скидки будут действовать до 10 февраля, включая акционный товар.

Акции в АТБ 04.02-10.02
Почему продукты продаются по акции?

Некоторые считают, что все скидки ставят только на продукты, у которых истекают сроки годности. Однако зачастую такое мнение ошибочно. На самом деле, для акций есть ряд других причин:

  • Освобождение полок для новых поставок.
  • Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
  • Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и менее популярные товары снижают в цене, чтобы продать быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Сильпо" можно купить новый круассан от "Милка" по сниженной цене.

#Акция #Скидки #АТБ