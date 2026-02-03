В "АТБ" обвалятся цены на популярные продукты. На чем можно сэкономить ко Дню влюбленных
Некоторые позиции дешевле на 400 грн
В магазинах "АТБ" с 4 февраля стартуют скидки ко Дню влюбленных. Приобретя товары по акции, можно сэкономить немалую сумму денег.
"Телеграф" расскажет, на какие продукты будет снижена цена с 4 февраля по 10 февраля. Заметим, что при наличии карты АТБ скидки могут быть на несколько процентов больше.
Какие товары будут на скидках в "АТБ"
- Конфеты Roshen "Assortment" 145 г — 94,90 вместо 179 грн, скидка 47%.
- Шоколадки "Милка" 90 г — вместо 88,90 грн цена составит 51,50, скидка 42%
- Кофе и напитки Jacobs будут на скидках в 42%. На некоторых позициях можно сэкономить до 400 грн.
- Колбаса "Шинковая" от "Мясной лавки" 500 г будет стоить 137,90 вместо 229 грн. Скидка 40%.
- Молоко "Яготинское" 2,5%, 870 г со скидкой в 30% будет стоить 40,50 грн, а без акции — 57 грн.
- Пельмени "Три медведя" — цена будет снижена на 35-40%. Можно сэкономить более 100 грн.
Еще больше акций ищите на фото ниже. Заметим, что скидки будут действовать до 10 февраля, включая акционный товар.
Почему продукты продаются по акции?
Некоторые считают, что все скидки ставят только на продукты, у которых истекают сроки годности. Однако зачастую такое мнение ошибочно. На самом деле, для акций есть ряд других причин:
- Освобождение полок для новых поставок.
- Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и менее популярные товары снижают в цене, чтобы продать быстрее.
