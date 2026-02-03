Безумная экономия. В "Сильпо" обвалили цены на новинку от "Milka"

Цена снижена на более чем 40%

В суперпаркетах можно сэкономить немалые деньги, покупая продукты по скидкам. В частности, в "Сильпо" появился новый круассан от "Milka", который по акции.

Об этом сообщает пользовательница Threads. По ее словам, скидка будет действовать до 4 февраля включительно.

"Новиночка в "Сильпо". Круассан "Milka" сейчас со скидкой — не удержалась и взяла", — говорится в сообщении.

Новинка от "Milka" в "Сильпо"

Новый круассан "Milka" с ванильным вкусом, 50 г сейчас продают за 39,99 грн. Акция составляет 42%. Без скидки полная цена круассана — 69,49 грн. Заметим, что также в "Сильпо" есть круассан "Milka" с шоколадным вкусом. Он тоже на скидках и стоит, как и ванильный.

Круассан "Milka" по акции в "Сильпо"

Почему магазины делают акции?

Некоторые люди считают, что акционные товары — это испорченные продукты или те, срок годности которых подходит к концу. Фактически это не так, ведь обычно продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей покупать.

Не следует путать уцененные товары — это действительно те, у которых срок годности подходит к концу, нарушена упаковка и т.д., и акционные товары. В любом случае, всегда внимательно проверяйте товары на сроки и чеки после покупок.

