В "АТБ" обваляться ціни на популярні продукти. На чому можна заощадити до Дня закоханих

Деякі позиції дешевше на 400 грн

У магазинах "АТБ" з 4 лютого стартують знижки до Дня закоханих. Придбавши товари по акції, можна заощадити чималу суму грошей.

"Телеграф" розповість, на які продукти буде знижено ціну з 4 лютого по 10 лютого. Зауважимо, що за наявності картки АТБ знижки можуть бути на кілька відсотків більшими.

Які товари будуть на знижках в "АТБ"

Цукерки Roshen "Assortment" 145 г — 94,90 замість 179 грн , знижка 47%.

, знижка 47%. Шоколадки "Мілка" 90 г — замість 88,90 грн ціна складатиме 51,50, знижка 42%

ціна складатиме 51,50, знижка 42% Кава та напої від Jacobs будуть на знижках в 42%. На деяких позиціях можна заощадити до 400 грн.

На деяких позиціях можна заощадити до 400 грн. Ковбаса "Шинкова" від "М'ясної лавки" 500 г коштуватиме 137,90 замість 229 грн. Знижка 40%.

Знижка 40%. Молоко "Яготинське" 2,5%, 870 г зі знижкою в 30% коштуватиме 40,50 грн , а без акції — 57 грн.

, а без акції — 57 грн. Пельмені "Три ведмеді" — ціну буде знижено на 35-40%. Можна заощадити понад 100 грн.

Ще більше акцій шукайте на фото нижче. Зауважимо, що знижки діятимуть до 10 лютого включно за наявності акційного товару.

Акції в АТБ 04.02-10.02

Чому продукти продаються по акції?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на продукти, у яких добігають кінця терміни придатності. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

