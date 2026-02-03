Рус

В "АТБ" обваляться ціни на популярні продукти. На чому можна заощадити до Дня закоханих

Тетяна Крутякова
Акції в "АТБ" Новина оновлена 03 лютого 2026, 15:23
Акції в "АТБ". Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі позиції дешевше на 400 грн

У магазинах "АТБ" з 4 лютого стартують знижки до Дня закоханих. Придбавши товари по акції, можна заощадити чималу суму грошей.

"Телеграф" розповість, на які продукти буде знижено ціну з 4 лютого по 10 лютого. Зауважимо, що за наявності картки АТБ знижки можуть бути на кілька відсотків більшими.

Які товари будуть на знижках в "АТБ"

  • Цукерки Roshen "Assortment" 145 г — 94,90 замість 179 грн, знижка 47%.
  • Шоколадки "Мілка" 90 г — замість 88,90 грн ціна складатиме 51,50, знижка 42%
  • Кава та напої від Jacobs будуть на знижках в 42%. На деяких позиціях можна заощадити до 400 грн.
  • Ковбаса "Шинкова" від "М'ясної лавки" 500 г коштуватиме 137,90 замість 229 грн. Знижка 40%.
  • Молоко "Яготинське" 2,5%, 870 г зі знижкою в 30% коштуватиме 40,50 грн, а без акції — 57 грн.
  • Пельмені "Три ведмеді" — ціну буде знижено на 35-40%. Можна заощадити понад 100 грн.

Ще більше акцій шукайте на фото нижче. Зауважимо, що знижки діятимуть до 10 лютого включно за наявності акційного товару.

Акції в АТБ 04.02-10.02
Чому продукти продаються по акції?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на продукти, у яких добігають кінця терміни придатності. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

  • Звільнення полиць для нових постачань.
  • Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
  • Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

