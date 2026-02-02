В "Сильпо" рухнули цены: какие товары сейчас можно купить за полцены и даже дешевле
-
-
Есть несколько причин, почему товары выставляют на акции
Крупные сети супермаркетов в Украине часто устраивают акции, во время которых товары продаются гораздо дешевле. В частности, скидки часто можно встретить в "Сильпо".
"Телеграф" рассказывает детальнее о 5 товарах, которые можно выгодно приобрести по сниженной цене до 4 февраля 2026.
- Капсулы для стирки Persil Color (34шт.) — 349 гривем вместо 929 (скидка 62%)
- Cосиски Мясная гильдия мини с индейкой (300г) — 54 гривны вместо 99 (скидка 44%)
- Семга Премия слабосоленая (180г) — 189 гривен вместо 294 (скидка 36%)
- Кофе Jacobs растворимый (300г) — 399 гривен вместо 819 (скидка 51%)
- Манго Премия сушеное (500г) — 229 грвен вместо 469 (скидка 51%)
Почему появляются скидки?
Есть несколько причин, почему товары выставляют на акции :
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее.
- Скидки привлекают покупателей. То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.
Стоит отметить, что иногда акции распространяются и на продукты с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это в первую очередь стратегическое решение магазинов.
