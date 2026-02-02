Укр

В "Сильпо" рухнули цены: какие товары сейчас можно купить за полцены и даже дешевле

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Скидки в Сильпо
Скидки в Сильпо. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть несколько причин, почему товары выставляют на акции

Крупные сети супермаркетов в Украине часто устраивают акции, во время которых товары продаются гораздо дешевле. В частности, скидки часто можно встретить в "Сильпо".

"Телеграф" рассказывает детальнее о 5 товарах, которые можно выгодно приобрести по сниженной цене до 4 февраля 2026.

  • Капсулы для стирки Persil Color (34шт.) — 349 гривем вместо 929 (скидка 62%)
  • Cосиски Мясная гильдия мини с индейкой (300г) — 54 гривны вместо 99 (скидка 44%)
  • Семга Премия слабосоленая (180г) — 189 гривен вместо 294 (скидка 36%)
  • Кофе Jacobs растворимый (300г) — 399 гривен вместо 819 (скидка 51%)
  • Манго Премия сушеное (500г) — 229 грвен вместо 469 (скидка 51%)
Скидки в Сильпо
Скидки в Сильпо

Почему появляются скидки?

Есть несколько причин, почему товары выставляют на акции :

  • Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и, чтобы освободить для них олки, старые товары стараются продать быстрее.
  • Скидки привлекают покупателей. То есть, некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты.
  • Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

Стоит отметить, что иногда акции распространяются и на продукты с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это в первую очередь стратегическое решение магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие скидки в феврале действуют в супермаркетах "АТБ".

Теги:
#Продукты #Акция #Скидки #Сильпо