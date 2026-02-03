Натрите подошву картошкой или приклейте пластырь: простые лайфхаки, как сделать обувь менее скользкой

Эти лайфхаки можно повторить дома с помощью подручных материалов

В этом году зима в Украине выдалась сложной. Выдержку украинцев испытывают не только регулярные российские обстрелы, но и погода, которая в этом году особенно холодная, снежная и морозная. Если на улице гололедица, а подошва зимней обуви скользкая, самое время позаботиться о создании антискользящего эффекта.

"Телеграф" рассказывает про лайфхаки, как сделать обувь менее скользкой с помощью подручных материалов.

Как сделать обувь менее скользкой

Есть простые способы создания антискользящего эффекта на подошве зимней обуви, пишет Mental Floss. Все что вам нужно — подручные материалы и немного времени.

Лайфхак с пластырем

Наклейте на сухую подошву крест-накрест несколько полосок тканевого пластыря. Его эффект, конечно, будет недолговечным, так как ткань быстро размокнет, однако на поход в магазин или аптеку возле дома точно хватит.

Гололедица на дороге. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Лайфхак с наждачкой

Можно натереть подошву крупнозернистой наждачной бумагой. Если так не получается, то просто наклейте на подошву несколько лоскутов такой наждачки водостойким клеем. Так обувь будет лучше сцепляться со снегом и льдом на дороге.

Лайфхак с клеем и песком

На сухую подошву нужно нанести змейкой крепкий водостойкий клей. Пока он не застыл, посыпьте его сухим песком и оставьте высыхать. После этого обувь будет более безопасной для зимних прогулок.

Лайфхак с картошкой

Это на совсем экстренный случай для недолгих прогулок. Разрежьте сырую картофелину и натрите ею подошву. Крахмал создаст пленку на поверхности и это уменьшит скольжение. Однако эффект этого лайфхака будет недолгим.

