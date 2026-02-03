Натріть підошву картоплею або приклейте пластир: прості лайфхаки, як зробити взуття менш слизьким

Ці лайфхаки можна повторити вдома за допомогою підручних матеріалів

Цього року зима в Україні видалася складною. Витримку українців випробовують не лише регулярні російські обстріли, а й погода, яка цього року особливо холодна, снігова та морозна. Якщо на вулиці ожеледиця, а підошва зимового взуття слизька, саме час подбати про створення антиковзного ефекту.

"Телеграф" розповідає про лайфхаки, як зробити взуття менш слизьким за допомогою підручних матеріалів.

Як зробити взуття менш слизьким?

Є прості способи створення антиковзного ефекту на підошві зимового взуття, пише Mental Floss. Все що вам потрібно – підручні матеріали та небагато часу.

Лайфхак із пластиром

Наклейте на суху підошву навхрест кілька смужок тканинного пластиру. Його ефект, звісно, буде недовговічним, оскільки тканина швидко розмокне, проте на похід у магазин чи аптеку біля будинку точно вистачить.

Лайфхак із наждачкою

Можна натерти підошву крупнозернистим наждачним папером. Якщо так не виходить, то просто наклейте на підошву кілька клаптів такої наждачки водостійким клеєм. Так взуття краще зчіплюватиметься зі снігом та льодом на дорозі.

Лайфхак з клеєм та піском

На суху підошву потрібно нанести змійкою міцний водостійкий клей. Поки він не застиг, посипте його сухим піском і залиште висихати. Після цього взуття буде безпечнішим для зимових прогулянок.

Лайфхак з картоплею

Це на екстрений випадок для недовгих прогулянок. Розріжте сиру картоплину та натріть нею підошву. Крохмаль створить плівку на поверхні і це зменшить ковзання. Однак ефект цього лайфхака буде недовгим.

