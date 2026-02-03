Советские подстаканники: почему ими до сих пор пользуются не только в поездах

Трудно представить путешествие в поезде без подстаканников

Советские подстаканники до сих пор встречаются в квартирах и поездах. Они кажутся простыми предметами, но скрывают интересные особенности, которые делают их популярными даже сегодня.

"Телеграф" расскажет, почему эти подставки остаются востребованными и чем привлекают людей. Их можно даже просто коллекционировать, сохраняя память о прошлых годах.

Популярное изобретение СССР

Такие подставки используют в поездах. Они стали привычным атрибутом железнодорожных путешествий и остались узнаваемым элементом подачи чая. Подстаканники помогают безопасно держать горячий напиток, ведь металлический корпус с ручкой защищает руки от ожогов. Кроме того, они делают стакан более устойчивым, что особенно важно во время поездок.

Почему подстаканники не исчезают. Фото: Wikipedia

Для многих людей подстаканники связаны с воспоминаниями о семейных традициях и быте прошлых лет.

Отдельные модели подставок под стаканы собирают коллекционеры. Изделия отличаются по дизайну, на них изображали города, события и символику того времени. Часть подставок под стаканы изготавливали из мельхиора или покрывали серебром, в частности на Кольчугинском заводе.

