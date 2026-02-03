Радянські підсклянники: чому ними досі користуються не тільки у поїздах

Важко уявити подорож у потягу без підсклянників

Радянські підсклянники досі зустрічаються в квартирах і поїздах. Вони здаються простими предметами, але приховують цікаві особливості, які роблять їх популярними навіть сьогодні.

"Телеграф" розповість, чому ці підставки залишаються потрібними та чим приваблюють людей. Їх можуть навіть просто колекціонувати, зберігаючи пам'ять про минулі роки.

Популярний винахід СРСР

Такі підставки використовують у поїздах. Вони стали звичним атрибутом залізничних подорожей і залишилися впізнаваним елементом подачі чаю. Підсклянники допомагають безпечно тримати гарячий напій, адже металевий корпус із ручкою захищає руки від опіків. Крім того, вони роблять склянку стійкішою, що особливо важливо під час поїздок.

Чому підсклянники не зникають. Фото: Wikipedia

Для багатьох людей підсклянники пов’язані зі спогадами про сімейні традиції та побут минулих років.

Окремі моделі підсклянників збирають колекціонери. Вироби відрізняються за дизайном, на них зображували міста, події та символіку того часу. Частину підсклянників виготовляли з мельхіору або покривали сріблом, зокрема на Кольчугинському заводі.

