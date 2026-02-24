Четвероногие космонавты: 58 лет назад СССР отправил на орбиту двух собак — их рекорд не побит до сих пор

Ветерок и Уголек вернулись на Землю живыми, а результаты их миссии ученые использовали еще десятилетиями.

Их имена знают гораздо меньше людей, чем имена первых космонавтов, хотя именно они доказали, что человек может выжить в длительном орбитальном полете. Однако два обычных дворовых пса стартовали на орбыту и провели в невесомости 22 суток — больше, чем любое живое существо к ним.

Когда говорят о покорении космоса, обычно вспоминают Гагарина, Армстронга, первые станции и марсоходы. Но за каждым большим шагом человека в бездну Вселенной стоят другие первопроходцы – те, кто не понимал, куда летит, но летел. 22 февраля — день, когда стоит вспомнить двух таких первопроходцев: собак Ветерок и Уголек, чей полет изменил представления ученых о возможностях живого организма в открытом космосе.

Ветерок и Уголек

22 суток на орбите: рекорд, которого не ожидали

22 февраля 1966 года советский космический спутник "Космос-110" отправился на орбиту с необычным экипажем на борту. Ветерок и Уголек провели в невесомости 22 дня — больше, чем любое животное в истории космонавтики к тому моменту. Этот рекорд среди собак не побит и сегодня. Людям удалось превзойти его только в 1971 году, когда длительные орбитальные экспедиции уже стали обыденностью.

Возвращение обеих собак живыми было не просто триумфом советской космической программы — это была важная победа науки. Врачи и биологи тщательно исследовали состояние животных после приземления: сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, нервную систему, последствия длительной невесомости. Собранные данные легли в основу космической медицины и оказали непосредственное влияние на подготовку первых долгосрочных пилотируемых миссий.

Ветерок и Уголек по возвращении

Зачем отправляли собак в космос

Ветерок и Уголек были не просто символами — они выполняли конкретную научную работу. Их полет стал частью серии биомедицинских экспериментов, призванных выяснить, как длительное пребывание в открытом космосе влияет на живой организм. Ученые отслеживали работу сердца, дыхания, нервной системы и поведение животных для оценки рисков для будущих космонавтов.

По возвращении состояние собак свидетельствовало о серьезной нагрузке: они тяжело перенесли длительную невесомость и перегрузку при приземлении. Но именно эта информация помогла разработать рекомендации по максимальной продолжительности миссий, режиму физических нагрузок и программ реабилитации — тем, которыми пользовались советские космонавты в последующие десятилетия.

Почему эта страница важна

Сегодня, когда человечество готовится к полетам на Марс и строит планы колонизации других планет, легко забыть, что дорога к звездам начиналась с маленьких, ничего не подозревающих собак в тесных капсулах. Ветерок, Уголек, Лайка, Белка, Стрелка – их полеты дали ученым знания, без которых первые космонавты просто не выжили бы. Это не умаляет подвига людей, но напоминает: за каждым большим открытием стоят те, кто не мог дать согласие, но все равно внес свой вклад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему космос мы видим черным и какой он на самом деле. Ответ оказывается гораздо интереснее, чем кажется.