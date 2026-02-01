Петушки, белочки и рыбки: почему советские алюминиевые формы до сих пор пользуются популярностью

Они не только напоминают детство

Многие люди до сих пор хранят в своих кухнях старые советские чугунные формы для выпекания орешков или алюминиевые для застывания леденцов. Они не просто служат для приготовления сладостей – за ними прячутся десятилетия воспоминаний, культуры и традиций.

Эти формочки в виде петушков, белочек, рыбок или домиков были повсеместно распространены в СССР и часто использовались дома для приготовления сладостей. Детальнее о них написал "Телеграф".

Популярность таких форм объясняется несколькими факторами. Во-первых, они крепкие и долговечные: алюминий выдерживает многократное использование и практически не портится со временем. Во-вторых, ими легко пользоваться дома – приготовление леденцов не требует сложных ингредиентов или специальных навыков, а результат всегда получается аккуратным. В-третьих, формы имеют культурную ценность: изображение петушков, рыбок и домиков стало классикой советских сладостей и хорошо знакомо каждому.

Форма для леденцов. Фото: OLX

Помимо практических свойств и ностальгии, формы отличаются своей простотой и доступностью. У большинства они до сих пор лежат дома у бабушек, поэтому их даже не придется покупать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему до сих пор используют советское постельное белье.