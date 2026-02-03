Киев завалит снегом, а потом снова ударят морозы? Как будет меняться погода в феврале

Волна похолодания будет непродолжительной

До конца недели в Киеве прогнозируют улучшение погоды. Но расслабляться не стоит, так как сильные морозы еще вернутся.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 4 февраля, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ночью температура составит -16…-18 градусов, а днем столбики термометра покажут -10…-8 градусов.

Погода в Киеве на 4 февраля 2026

В четверг, 5 февраля, морозы ослабнут. Ночью ожидается -10…-12 градусов, а в дневное время температура составит -8…-6 градусов. На протяжении дня будет идти снег.

Погода в Киеве на 5 февраля 2026

В пятницу, 6 февраля, ночью прогнозируют -6…-8 градусов, а днем столбики термометра покажут — 6…-4 градусов. Ожидается небольшой снег с дождем.

Погода в Киеве на 6 февраля 2026

Суббота, 7 февраля, также порадует киевлян приятной температурой. Ночью будет -5…-7 градусов, а в дневное время температура прогреется до -4…-2 градусов.

Погода в Киеве на 7 февраля 2026

В воскресенье, 8 февраля, в столице Украины будет без осадков, солнечные лучи периодически будут показываться среди облаков. Ночная температура составит -7…-9 градусов, а днем будет -9…-7 градусов.

Погода в Киеве на 8 февраля 2026

Сайт Ventusky поделился прогнозом, согласно которому с 4 по 8 февраля Киев будет постепенно засыпать снегом. Затем неделя пройдет без осадков, а самым снежным днем станет 15 февраля.

Когда в Киеве выпадет снег, прогноз на февраль 2026

Что касается температуры, то с 5 по 8 февраля, дневная температура будет находиться в диапазоне -4…-5 градусов. Но морозы вернутся 9 февраля. Ночью температура опуститься до -16 градусов, а днем похолодает до -10 градусов.

Во вторник, 10 февраля, ночью ожидается -17 градусов, а днем -5 градусов, затем погодные усовия улучшатся.

Киев, температура февраль 2026

