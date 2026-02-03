Київ завалить снігом, а потім знову вдарять морози? Як змінюватиметься погода у лютому
Хвиля похолодання буде нетривалою
До кінця тижня у Києві прогнозують покращення погоди. Але розслаблятися не варто, тому що сильні морози ще повернуться.
За прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 4 лютого, у Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вночі температура становитиме -16...-18 градусів, а вдень стовпчики термометра покажуть -10...-8 градусів.
У четвер, 5 лютого, морози ослабнуть. Вночі очікується -10...-12 градусів, а вдень температура становитиме -8...-6 градусів. Протягом дня йтиме сніг.
У п’ятницю, 6 лютого, вночі прогнозують -6…-8 градусів, а вдень стовпчики термометра покажуть – 6…-4 градусів. Очікується невеликий сніг із дощем.
Субота, 7 лютого, також порадує киян приємною температурою. Вночі буде -5...-7 градусів, а вдень температура прогріється до -4...-2 градусів.
У неділю, 8 лютого, у столиці України буде без опадів, сонячні промені періодично показуватимуться серед хмар. Нічна температура становитиме -7...-9 градусів, а вдень буде -9...-7 градусів.
Сайт Ventusky поділився прогнозом, згідно з яким із 4 по 8 лютого Київ поступово засипатиме снігом. Потім тиждень пройде без опадів, а найбільш сніговим днем стане 15 лютого.
Щодо температури, то з 5 по 8 лютого, денна температура перебуватиме в діапазоні -4…-5 градусів. Але морози повернуться 9 лютого. Вночі температура опуститься до -16 градусів, а вдень похолодає до -10 градусів.
У вівторок, 10 лютого, вночі очікується -17 градусів, а вдень -5 градусів, потім погодні умови покращаться.
