Київ завалить снігом, а потім знову вдарять морози? Як змінюватиметься погода у лютому

Хвиля похолодання буде нетривалою

До кінця тижня у Києві прогнозують покращення погоди. Але розслаблятися не варто, тому що сильні морози ще повернуться.

За прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 4 лютого, у Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вночі температура становитиме -16...-18 градусів, а вдень стовпчики термометра покажуть -10...-8 градусів.

Погода в Києві на 4 лютого 2026

У четвер, 5 лютого, морози ослабнуть. Вночі очікується -10...-12 градусів, а вдень температура становитиме -8...-6 градусів. Протягом дня йтиме сніг.

Погода в Києві на 5 лютого 2026

У п’ятницю, 6 лютого, вночі прогнозують -6…-8 градусів, а вдень стовпчики термометра покажуть – 6…-4 градусів. Очікується невеликий сніг із дощем.

Погода в Києві на 6 лютого 2026

Субота, 7 лютого, також порадує киян приємною температурою. Вночі буде -5...-7 градусів, а вдень температура прогріється до -4...-2 градусів.

Погода в Києві на 7 лютого 2026

У неділю, 8 лютого, у столиці України буде без опадів, сонячні промені періодично показуватимуться серед хмар. Нічна температура становитиме -7...-9 градусів, а вдень буде -9...-7 градусів.

Погода в Києві на 8 лютого 2026

Сайт Ventusky поділився прогнозом, згідно з яким із 4 по 8 лютого Київ поступово засипатиме снігом. Потім тиждень пройде без опадів, а найбільш сніговим днем стане 15 лютого.

Коли у Києві випаде сніг, прогноз на лютий 2026

Щодо температури, то з 5 по 8 лютого, денна температура перебуватиме в діапазоні -4…-5 градусів. Але морози повернуться 9 лютого. Вночі температура опуститься до -16 градусів, а вдень похолодає до -10 градусів.

У вівторок, 10 лютого, вночі очікується -17 градусів, а вдень -5 градусів, потім погодні умови покращаться.

Київ, температура лютий 2026

