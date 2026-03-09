Дешевый трюк уничтожит сорняки между плиткой за три дня: забудьте о дорогой химии

Всего 4 шага и вы навсегда избавитесь от этой проблемы возле своего дома

Сорняки, прорастающие через швы тротуарной плитки или садовых дорожек — настоящая головная боль для владельцев частных домов и дач. Традиционные методы, такие как вырывание вручную или использование дорогостоящих гербицидов, часто или слишком утомительны, или вредны для окружающей среды.

Издание Femcafe поделилось простым "копеечным" лайфхаком, позволяющим очистить двор всего за несколько дней. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Почему стоит отказаться от уксуса

Многие используют уксус как природный гербицид. Хотя он и сжигает листву, его высокая кислотность может со временем повредить структуру самой плитки или изменить цвет бетонных элементов. Более того, уксус сильно закисляет почву, что не всегда полезно соседним декоративным растениям.

Секретный ингредиент – пищевая сода

Главным героем этого метода является обычная пищевая сода, которая найдется на каждой кухне. Она действует на сорняки как мощный дегидратор, извлекая влагу и изменяя уровень pH в швах до такого уровня, при котором большинство нежелательных растений просто не могут выжить.

Как применить этот метод:

Очистка (при необходимости). Если сорняки уж очень высоки, лучше их чуть-чуть подрезать, чтобы сода быстрее подействовала на корень.

Если сорняки уж очень высоки, лучше их чуть-чуть подрезать, чтобы сода быстрее подействовала на корень. Увлажнение. Слегка сбрызните водой швы между плиткой. Это поможет соде "закрепиться" и не разлететься от ветра.

Слегка сбрызните водой швы между плиткой. Это поможет соде "закрепиться" и не разлететься от ветра. Посыпка. Щедро насыпьте соду непосредственно в щели, где растет трава.

Щедро насыпьте соду непосредственно в щели, где растет трава. Ожидание. Оставьте средство действовать. Уже через 24 часа растения начнут увядать, а через 3 дня они полностью высохнут.

Сода – это натриевая соль, которая при попадании в ткани растения нарушает ее водный баланс. Растение фактически "высушивается" изнутри. Кроме того, остатки соды в щелях создают щелочную среду, которая будет долго препятствовать прорастанию новых семян.

Кипяток, как борьба с сорняками

Если вы хотите добиться результата еще быстрее и абсолютно бесплатно, издание также рекомендует использовать обычный кипяток. Просто вылейте горячую воду из чайника на сорняки. Это мгновенно разрушает клеточную структуру растения и его корни. Этот метод идеально подходит для молодых побегов и мха.

