Там любил бывать Брежнев: как раньше выглядел легендарный "Поплавок" в Днепре

Этот ресторан видел много счастливых событий

В Днепре есть множество знаковых мест. Одно из них — ресторан "Поплавок". Расположенный на воде в центре города, он стал одним из символов, вызывая восхищение как у местных жителей, так и у гостей города. Благодаря своей необычной форме, напоминающей летающую тарелку, и живописным видам на реку, "Поплавок" привлекает внимание уже более полувека.

История "Поплавка" началась в ноябре 1968 года, когда необычное здание открыло свои двери для посетителей. Интересно, что место расположения ресторана – полностью на воде – было революционным решением для того времени. Панорамные окна и открытая веранда позволяли насладиться видами на реку и левый берег, добавляя шарма этому популярному заведению.

Существует две версии авторства проекта ресторана. По одной из них, его разработал Оскар Григорьевич Хавкин – заслуженный архитектор УССР и лауреат Государственной премии СССР. По другой версии, автором стал Сергей Брусов, главный архитектор Укргипромеза, который внес значительный вклад в облик Днепра. Не исключено, что эти два мастера трудились над проектом совместно, отмечают в Facebook-сообществе История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск.

Ресторан изначально имел один этаж с открытой летней террасой на крыше. Со временем террасу застеклили и превратили в банкетный зал, увеличив вместимость заведения.

По слухам, "Поплавок" был любимым местом Леонида Брежнева, который посещал его во время визитов в Днепр. Одна из легенд гласит, что во время одного из таких визитов генсек заказал турецкое блюдо "Имам Баялды". Оказалось, что никто в ресторане не знал, как его готовить. После переполоха в кухне блюдо все же было приготовлено, но с нюансами: повара не знали, что его подают охлажденным. После этого случая блюдо появилось в меню ресторана.

Жизнь в "Поплавке" всегда кипела: с 11 утра до позднего вечера здесь звучала музыка. Это место стало популярным для встреч, праздников и романтических вечеров.

Несмотря на все модернизации, "Поплавок" сохранил свой узнаваемый стиль, который и сегодня остается визитной карточкой города.

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