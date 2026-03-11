Як розрахувати дату Великодня і чому вона змінюється кожного року

Велике християнське свято відзначається щороку у різні дати

Великдень — одне з найбільших християнських свят. Його дата плаваюча і щороку змінюється. У 2026 році православний Великдень припадає на 12 квітня, а католицький на 5 квітня.

"Телеграф" розповідає, як підрахувати дату свята та від чого вона залежить.

Чому змінюється дата Великодня?

На відміну від Різдва, яке прив’язане до сонячного календаря, Великдень прив’язаний до місячно-сонячного циклу. Головна причина плаваючих дат у тому, що християнський Великдень історично пов’язаний із єврейським Песахом. Щоб об’єднати сонячний рік (рух Землі навколо Сонця) та місячний місяць (фази Місяця), отці церкви у 325 році на Нікейському соборі встановили "золоте правило".

Великдень завжди святкується:

Після весняного рівнодення.

Після першої весняної повні.

Обов’язково у неділю.

Через те, що місячний місяць коротший за календарний, повний місяць щороку випадає на різні дати, "гуляючи" в діапазоні приблизно у 35 днів.

Великдень — одне з найважливіших свят у році. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Як розрахувати дату Великодня самостійно?

Знаходимо весняне рівнодення: Традиційно це 21 березня.

Шукаємо перший повний місяць: Потрібно дізнатися дату першого повного місяця після 21 березня, у 2026 році це 2 квітня.

Вибираємо наступну неділю: Найближча неділя після 2 квітня – це 5 квітня.

Однак, слід враховувати і той факт, що Православна та Католицька церкви часто святкують Великдень у різні дні. Це пов’язано з календарями — католики використовують Григоріанський календар, а православні та греко-католики — Юліанський. Звідси й різниця у датах, проте буває й так, що Великдень у католиків та православних збігається.

