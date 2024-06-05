Русский язык - тоже наша культура: нардеп сделал неожиданное заявление о примирении с РФ

Нардеп предлагает руководствоваться Библией

Украинцам и россиянам, в конце концов, нужно будет примириться, иначе война и смерти придут в дом к каждому. Такое заявление в интервью "Телеграфу" сделал народный депутат Украины Евгений Шевченко.

— Читайте Библию: прощайте и будете прощены. Либо Ветхий Завет: зуб за зуб, око за око. Либо Ветхий Завет, либо Новый Завет. Человечество нового ничего не придумает. Придется прощать друг друга. Придется примиряться. Ну, если не хотите примиряться, то вы должны знать, что война и смерти придут к вам прямо домой, — сказал Шевченко.

По словам нардепа, с РФ необходимо искать общие знаменатели.

— Дай Бог, чтобы мы снова зашли в тот позиционный тупик, о котором говорил Залужный. Это было лучшее время, когда нужно было идти на переговоры. Вы нас все равно не завоюете, так давайте найдем общие знаменатели: мы готовы на нейтральный статус, еще что-то, а вы не лезете туда и туда.

Мы снимаем санкции здесь, а вы нам газ даете по 50 долларов, который Китай сейчас покупает. А почему бы нам не купить? Вы представляете, как это на экономику повлияет? А еще уголек донецкий по 20 долларов за тонну назад себе вернуть, электроэнергию восстановить. Нужно просто примириться внутри и понять, что мы двуязычный народ, что русский язык — это тоже наша культура, — резюмировал Евгений Шевченко.

Полный текст интервью с Евгением Шевченко читайте на сайте "Телеграф" в четверг, 6 июня, утром.