"Нельзя закончить войну без этого": Кулеба рассказал, когда могут начаться переговоры с РФ

Власти Украины отказываются рассматривать варианты не предусматривающие вывод российских войск с территории страны

На данный момент садиться за стол переговоров с Россией нет смысла. От Кремля нельзя будет добиться добросовестных действий.

Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью Foreign Policy.

Однако, по его мнению, переговоры о мире с РФ могут начаться после июньской мирной конференции в Швейцарии. Ведь цель Украины на этой конференции — сформировать "коалицию стран", которая бы поддержала формулу Зеленского (вывод войск РФ на границы 1991 года – ред.,). К тому же Глобальный саммит мира предусматривает коалицию стран, разделяющую общие принципы. Заручившись поддержкой большого количества стран можно начать дипломатическую часть урегулирования вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

"В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон", – подытожил глава МИД.

Напомним, что в апреле 2024-го Турция предложила новый проект договора, который может заморозить войну в Украине. В ответ на такую инициативу власти Украины отметили, что нет никаких альтернативных "мирных планов". Единственный вариант — полный вывод российских войск с территории Украины.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что летом 2024 года может начаться "путь к справедливому миру". Он подчеркнул, что вместе с союзниками Украина работает над тем, чтобы июньский саммит мира в Швейцарии "действительно был глобальным".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в США высказались о возможных переговорах Украины и России.