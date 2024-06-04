Есть две причины: почему в Украине до сих пор продают русскоязычные книги и как они попали на "Книжный Арсенал", рассказал издатель

Примерно 30% ассортимента книг у "Фолио" было на русском языке

Основатель издательства "Фолио" Александр Красовицкий прокомментировал скандал с продажей книг на русском языке. По его словам, на это есть несколько обоснованных причин.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Чтобы заменить в библиотеках российские книги на украинские, нужно 1,5 млрд грн — книгоиздатель Александр Красовицкий "

Основатель объяснил, что, несмотря на многочисленные дискуссии в обществе о продаже русскоязычных книг (в том числе и тех, что были на "Книжном Арсенале" в Киеве), на это есть несколько причин.

"Во-первых, в этом случае речь идет о книгах, которым по шесть-семь лет. Возможно, какие-то остатки и продаются. Никто не запрещал продавать старые остатки. Во-вторых, новых книг на русском языке в последнее время у "Фолио" не выходло. На сайте издательства также", — говорит Красовицкий.

По его словам, с 2014 года он системно "атаковал" украинские власти по поводу запрета на ввоз в Украину книг из РФ и Республики Беларусь. И это была сознательная позиция издателя.

Красовицкий подчеркнул, что у "Фолио" всегда было примерно 30% ассортимента книг на русском языке. И, в первую очередь, украинских авторов, пишущих на русском. Такой подход издательство не изменяло вплоть до начала широкомасштабного вторжения.

"После 2022 года, возможно, было доработано несколько тиражей. Находившихся в разбомбленных типографиях. В том числе и в собственной (на момент вторжения)", — добавляет издатель.

По его словам, сейчас "Фолио" переводит и издает на государственный язык книги, которые пишут украинские авторы на русский. Однако все равно есть несколько книг, которые сознательно делаются на русском языке в электронном виде, чтобы за границей Украины они попадали в правильные руки и влияли на ситуацию с постсоветской миграцией.

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