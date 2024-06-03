"Только с позиции силы": американский политолог заявил о преждевременности переговоров с РФ и привел три сценария конца войны

Идти на переговоры летом – большая ошибка

"Сейчас не время договариваться с Путиным", — именно такое название имеет статья политолога Раджана Менона, который в своей работе анализирует, почему Украине не стоит спешить идти на переговоры с Россией, даже несмотря на постоянные призывы отдельных лиц. По мнению профессора, любые переговоры с РФ следует начинать с позиции силы. Сейчас Украина к этому не готова.

Об этом Мэнон написал в Foreign Policy (FP). Вместе с этим старший научный сотрудник Зальцмановского института изучения войны и мира разработал три сценария завершения русско-украинской войны.

Так, по мнению Менона, главный недостаток идеи переговоров, которую выдвигают ее сторонники — это предложенные временные рамки. Большинство выступающих за мирные переговоры хотят, чтобы они начались в ближайшее время. Некоторые говорят о текущем лете, примерно через месяц. Однако это было бы ошибкой, уверен ученый.

"Соединенные Штаты и их европейские союзники только начали поставки в Украину вооружений на десятки миллиардов долларов и не завершат их к началу осени. Было бы глупо спешить с переговорами, прежде чем увидеть, какое изменение будет иметь введение дополнительного оружия и сможет ли российская армия поддерживать текущий темп, когда у Украины будет больше огневой мощи", — утверждает Менон.

При этом, если Украина, подкрепленная дополнительными ресурсами и вооружением, вернет больше территорий — даже если достижения будут значительно меньше амбициозных целей Зеленского — Путин поймет, что его армия не сможет достичь дополнительных целей. Даже тогда Украина будет иметь больше рычагов влияния, чем сейчас, уверен политолог.

Также по мнению Менона, существует еще одна большая проблема, на которую большинство поклонников мира закрывают глаза. А действительно ли Путин хочет переговоров?

"В этом году оборонный бюджет России вырос почти на 70 процентов. В отношении ВВП России он достигнет 6 процентов против 3,9 процента в прошлом году. Почти треть федерального бюджета будет направлена на поддержку расходов на оборону по сравнению с 16 процентами в 2023 году. Это не действия лидера, стремящегося к переговорам", — убежден специалист.

Учитывая опасность любых прогнозов и предполагая, что цели Зеленского могут оказаться недостижимыми, Мэнон считает, что война закончится по крайней мере одним из следующих трех сценариев.

Российские военные захватывают еще больше территории Украины, Запад устает, а Путин навязывает Киеву карательный мир: часть Украины становится территорией России, а остальные области, сохраняя независимость, возвращаются в орбиту Москвы. Несмотря на интенсивные усилия, Россия контролирует меньше территорий Украины, чем сейчас, Путин признает, что его армия не может сделать больше, а наоборот может потерять то, что уже имеет. Далее следует политическое урегулирование, и Украина, наконец, присоединяется к ЕС и НАТО, при условии, что Киев не позволит располагать на территории Украины базы НАТО или постоянное присутствие иностранных войск. Война заходит в тупик. Оба противника считают, что из него невозможно выйти, но у Путина достаточно рычагов влияния, чтобы обеспечить нейтралитет Украины. Киев использует собственную переговорную силу, чтобы настаивать на вооруженном нейтралитете, который дал бы ему свободу тренировать свои вооруженные силы в западных странах, оснащать свою армию западным оружием и таким образом оставаться вне сферы влияния России.

Другие сценарии развития событий, безусловно, возможны, однако у вышеприведенных, кроме первого, есть общая черта — они требуют, чтобы Украина усилила свою переговорную позицию, прекратив российское наступление, начав собственное контрнаступление и вернув себе больше территории.

"Для этого явно нужно время, которое у Украины есть сейчас: западное вооружение только начало поступать на фронт, и его объемы увеличатся в ближайшие месяцы. Россия и Украина могут со временем провести переговоры о политическом урегулировании. Но сейчас не время их начинать", — заметил в конце политолог.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США прокомментировали возможные переговоры Украины и России. Завершение российско-украинской войны в основном зависит от диктатора Владимира Путина. И главное, захочет ли он искренне вести переговоры.