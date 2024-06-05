Російська мова – також наша культура: нардеп зробив несподівану заяву про примирення з РФ

Нардеп пропонує керуватися Біблією

Українцям та росіянам, зрештою, треба буде примиритися, інакше війна та смерть прийдуть у дім до кожного. Таку заяву в інтерв’ю "Телеграфу" зробив народний депутат України Євген Шевченко.

— Читайте Біблію: прощайте та будете прощені. Або Старий Завіт: зуб за зуб, око за око. Або Старий Завіт, або Новий Завіт. Людство нового нічого не вигадає. Доведеться прощати один одного. Доведеться примирятися. Ну, якщо не хочете примирятись, то ви повинні знати, що війна та смерть прийдуть до вас прямо додому, — сказав Шевченко.

За словами нардепа, із РФ необхідно шукати спільні знаменники.

— Дай Боже, щоб ми знову зайшли в той позиційний глухий кут, про який говорив Залужний. Це був найкращий час, коли треба було йти на переговори. Ви нас все одно не завоюєте, то давайте знайдемо спільні знаменники: ми готові на нейтральний статус, ще щось, а ви не лізете туди й туди.

Ми знімаємо санкції тут, а ви нам газ даєте по 50 доларів, який Китай зараз купує. А чому б нам не купити? Ви уявляєте, як це на економіку вплине? А ще вугілля донецьке по 20 доларів за тонну назад собі повернути, електроенергію відновити. Потрібно просто примиритися всередині та зрозуміти, що ми двомовний народ, що російська мова – це також наша культура, – резюмував Євген Шевченко.

Повний текст інтерв’ю з Євгеном Шевченком читайте на сайті "Телеграф" у четвер, 6 червня, вранці.