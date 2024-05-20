Переговоры будут, но есть важный нюанс: в СНБО рассказали, на какие договоренности Украина может уйти из РФ

Перемирие и долгосрочный мир – разные вещи

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина понимает, что война с Россией закончится именно переговорами. Для этого и была разработана и продвигается формула мира президента Владимира Зеленского.

Литвиненко надеется, что ее поддержат участники саммита мира, который пройдет в Швейцарии в июне. Об этом он сообщил в видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа".

"Это настоящий дипломатический трек, имеющий все шансы способствовать достижению справедливого мира", – заявил Литвиненко.

В то же время, по его словам, Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетие, который бы позволил развитие страны. Поэтому важными в этом вопросе становятся гарантии безопасности.

"Безопасные соглашения, реализующие заявление G7 прошлого года – без малейшего сомнения важный шаг. И мы высоко ценим усилия президента Финляндии Александра Стубба и всего финского народа, который как никто знает критическое значение безопасности для соседей России. Однако Украина требует именно гарантий, и финский пример наглядно демонстрирует – сегодня в Европе есть только одни подлинные гарантии – это членство в НАТО", – сказал секретарь СНБО.

Поэтому Украина, как говорит Литвиненко, есть надежда получить приглашение в НАТО уже на июльском саммите Альянса, который состоится в Вашингтоне. Однако он подчеркнул, что очевидно, что "вступление не состоится завтра", но уже приглашение "охладит много горячих голов в РФ".

"Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал – в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие – провоцирует Россию на агрессивные шаги", – резюмировал Литвиненко.

Ранее "Телеграф" писал, что, по данным иностранных СМИ, западные канцелярии работают над координацией дипломатических действий с тем, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского принять принцип переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. По худшему сценарию, россияне откроют еще один фронт.